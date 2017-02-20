KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ Zihinleri Geliştirecek

Gebze halkına ve işletme çalışanlarına yönelik pek çok örgün ve uzaktan eğitim sunmakta olan GTÜ SEM’de 2.,3.,4. ve 5. sınıflarda eğitim gören öğrencilere Mental Aritmetik programı uygulanacak.

GTÜ Zihinleri Geliştirecek

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:28


Beynin sağ ve sol loblarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan bir zihinsel gelişim programı olan  Mental Aritmetik Programı 26 Şubat Pazar günü Gebze Teknik üniversitesi (GTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi(SEM)’inde başlayacak. Gebze Bölgesinde bulunan tüm 2.,3.,4. ve 5. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin katılımına açık olan programda  öğrenciler  kâğıt, kalem ve hesap makinesi kullanmadan 2 haneli,3 haneli hatta 4haneli sayılarla saniyeler içinde zihinden işlem yapabilme yeteneği kazanacak. Mental Aritmetik Programı öğrencilerin sağ ve sol yarımkürelerini birlikte çalışmasını etkilediği için beyin bütünlüğünü sağlıyor. Bu sayede öğrencilerin hafızaları güçlenip, yaratıcılıkları artıyor ve bir konuya odaklanmaları maksimum seviyeye çıkıyor. Mental Aritmetiğin faydalarından bir diğeri ise öğrencilerin dikkatini artırması. Özellikle dikkat problemi olan ilgilendiği konuya konsantrasyonu sağlayamayan öğrenciler bu sistemi kullandıklarında bu sorunlarının otomatikman ortadan kalkıyor. Böylelikle derslerine daha yoğunlaşıp çalışabiliyor  ya da daha iyi dinleyebiliyor. Bu süreçte hem görsel zeka, hem de hafıza aktif bir şekilde kullanıldığından, hafıza ve görsel zeka gelişiyor ve zihin hızı ile soruları öğrenciler çözdükçe özgüven ve başarı duygusu artıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuGTÜZihin
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Seka Kağıt Müzesinde Tarihe Yolculuk Seka Kağıt Müzesinde Tarihe Yolculuk
Doğan Cüceloğlu’na büyük ilgi Doğan Cüceloğlu’na büyük ilgi
Piri Reis Neden İdam Edildi? Piri Reis Neden İdam Edildi?
Bu Etkinliği Kaçırmayın ! Bu Etkinliği Kaçırmayın !
Sinemada Bu Hafta! Sinemada Bu Hafta!
Yöresel Yemek Yarışması! Yöresel Yemek Yarışması!
Yukarı Çık

Seka Kağıt Müzesinde Tarihe Yolculuk
SEKA’da bir dönem babasıyla beraber çalışan Hasan Özer, ziyaret ettiği Kağıt Müzesi’nde adeta tarihte...

Haberi Oku