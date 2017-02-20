GTÜ Zihinleri Geliştirecek

Beynin sağ ve sol loblarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan bir zihinsel gelişim programı olan Mental Aritmetik Programı 26 Şubat Pazar günü Gebze Teknik üniversitesi (GTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi(SEM)’inde başlayacak. Gebze Bölgesinde bulunan tüm 2.,3.,4. ve 5. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin katılımına açık olan programda öğrenciler kâğıt, kalem ve hesap makinesi kullanmadan 2 haneli,3 haneli hatta 4haneli sayılarla saniyeler içinde zihinden işlem yapabilme yeteneği kazanacak. Mental Aritmetik Programı öğrencilerin sağ ve sol yarımkürelerini birlikte çalışmasını etkilediği için beyin bütünlüğünü sağlıyor. Bu sayede öğrencilerin hafızaları güçlenip, yaratıcılıkları artıyor ve bir konuya odaklanmaları maksimum seviyeye çıkıyor. Mental Aritmetiğin faydalarından bir diğeri ise öğrencilerin dikkatini artırması. Özellikle dikkat problemi olan ilgilendiği konuya konsantrasyonu sağlayamayan öğrenciler bu sistemi kullandıklarında bu sorunlarının otomatikman ortadan kalkıyor. Böylelikle derslerine daha yoğunlaşıp çalışabiliyor ya da daha iyi dinleyebiliyor. Bu süreçte hem görsel zeka, hem de hafıza aktif bir şekilde kullanıldığından, hafıza ve görsel zeka gelişiyor ve zihin hızı ile soruları öğrenciler çözdükçe özgüven ve başarı duygusu artıyor.