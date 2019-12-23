Gülburnu Zefre Belgeseli Galasına Büyük İlgi

Belgeselimize destek olan ve belgesel çekimlerinin tüm aşamalarında yer alan Ahmet Güner beyle birlikte organize ettiğimiz Zefre Gülburnu belgeselimizin İstanbul Muradiye Kültür Merkezindeki gala gösterimi ve plaket törenine sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarihi İpek Yolunda Karadeniz'de Sakin Bir Liman Giresun Espiye Gülburnu Zefre Belgeseli büyük ilgi gördü.

İlim Kültür tarih araştırmaları Merkezi İktav Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgeselin hazırlanmasına katkı verip destek olan işadamı Ahmet Güner'e plaket verdik.





