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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gülburnu Zefre Belgeseli Galasına Büyük İlgi

Giresun Espiye Zefre Gülburnu Belgeselimizin galası güzel ve samimi bir ortamda gerçekleşti

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:56

Belgeselimize destek olan ve belgesel çekimlerinin tüm aşamalarında yer alan Ahmet Güner beyle birlikte organize ettiğimiz Zefre Gülburnu belgeselimizin İstanbul Muradiye Kültür Merkezindeki gala gösterimi ve plaket törenine sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Tarihi İpek Yolunda Karadeniz'de Sakin Bir Liman Giresun Espiye Gülburnu Zefre Belgeseli büyük ilgi gördü.
İlim Kültür tarih araştırmaları Merkezi İktav Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgeselin hazırlanmasına katkı verip destek olan işadamı Ahmet Güner'e plaket verdik.


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