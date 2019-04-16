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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gümüşhanelilerden kültür çalıştayı

-Kısa adı Kocaeli GÜDEF olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu önemli bir kültürel çalışmaya ön ayak oldu. Gümüşhane’nin simgesi Balyemez Konaklarının tanıtımı projesi dâhilindeki çalıştay, geçtiğimiz hafta sonu federasyonun merkez binasındaki toplantı salonunda gerçekleşti.

Gümüşhanelilerden kültür çalıştayı

16 Nisan 2019 Salı 13:52


Kısa adı Kocaeli GÜDEF olan Kocaeli Gümüşhaneli Dernekler Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği PRODES projesi kapsamında "Gümüşhane simgesi konakların (Balyemez konağı) kent kültürüne aktarımı" adlı projeyle yöre kültürünü diri tutmak, gelecek kuşaklara yöre ve kentlilik bilincinin aktarımına destek için yapılan  çalıştay, geçtiğimiz hafta sonu federasyonun merkez binasındaki toplantı salonunda gerçekleşti

Gümüşhane Simgesi konakların (Balyemez Konağı) kent kültürüne aktarımı ve kültür turizminin desteklenmesi adlı proje dahilinde ilk çalıştaya  araştırmacı ve belgesel yapımcısı İsmail Kahraman moderatörlüğünde  Federasyon Başkanı Süleyman Olgun, Hatice Pala, Halime Çakmak, Elif Atay, Hüseyin Yılmaz, Remzi Kandaz, Şemsettin Yılmaz,Engin Alpaslan, İlhan Çiçek, Ertuğrul Taşlı, Yakup Çelik, Mikail Ozan, Naci Çelik,Seyfettin Özdemir, Ekrem Meral katılımlarıyla yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun şöyle dedi “Gümüşhane konakları, geçmiş yaşam kültürümüzün, sanatımızın, insan sevgimizin, aile yapımızın, dayanışmamızın birer belgesidir. Bu eserler zamanla yıpranarak yok olmaya başlıyor. Bu eserler ortaya koydukları kültürel kimlikleri ile günümüz koşullarına ayak uydurabildikleri ve yaşamlarını sürdürebildikleri sürece önem kazanıyor. Günümüzde tarihi yapıların restorasyon süreciyle yeniden kazandırılması amacı taşıyan mülkiyetinde tescilli kültür varlığı koruma projesi bu tarihi yapıları döneminin özellikleriyle birlikte topluma yeniden kazandırılıyor. Bizlerde bu gün burada tarihi bir sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konakların toplum hayatındaki önemine, yatay mimarinin insanın sağlıklı yaşamındaki kolaylıklarının önemine dikkat çekilerek, “ bu konaklarımız dökme demir balkon korkulukları, pencere kafesleri, ahşap ya da kesme taş işçiliğiyle eskinin o ince zevkini günümüze taşıyan örneklerle dolu. Gümüşhane evlerinin oluşumunu şehrin zengin tarihi geçmişi, topoğrafik özellikleri, iklim şartları, yapı malzemesi ve içlerinde yaşanan hayat biçimlendirmiştir. Genellikle 2 katlı olan evlerin geniş bir meyve bahçesinde yer aldığını ifade eden katılımcılar, “Konaklarımızın ana yapı malzemeleri taş, kerpiç ve ahşaptır. Kiremit, toprak, hartama gibi malzemeler damlarda, tuğla isebacalarda ikinci derecede kullanılan malzemedir. Zemin kat duvarları mahalli taşlarla inşa edilmiştir. Genellikle hatıllı taş duvarlarla örülen duvarların üst katlardaki cephelerde ahşap, karkas arasına kerpiç dolgulu veya hatıllı kerpiç duvarlar bulunur” denildi.

Balyemez konaklarının özelliklerini aktaran diğer katılımcılar da Evlerden ayrı yapılan ve bahçenin bir kenarında helâ, ahır-samanlık-, mutfak, hamam-çamaşırhane gibi yardımcı alanlar bulunmaktadır. Bu yapılarda kullanılan taş, kerpiç, ahşap ana yapı malzemelerini oluştururken, saç, kiremit, toprak gibi malzemeler damlarda, tuğla ise bacalarda ikinci derecede kullanılan malzemelerdir. Gümüşhane evleri zemin kat ve 1. Kat olmak üzere tasarlanmıştır. Zemin katlarına ortadaki ana kapıdan girilmekte ve bu katta taşlığın etrafında kış odaları, kiler, mutfak, hela, nadiren ahır bulunur. 1. Kata zemin kattan ahşap bir merdivenle çıkılır, 1. Kat, evlerin esas yaşam alanıdır. Bu katta sofa çevresinde dizilen odalar bulunmaktadır denildi. 

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