KÜLTÜR VE SANAT:
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Haftasonu Kültür Ve Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği tiyatro oyunları devam ediyor.

Haftasonu Kültür Ve Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor

17 Aralık 2021 Cuma 09:48


Hafta sonu 3 tiyatro oyunu Çayırovalı tiyatro severlere perdesini aralayacak. Cumartesi günü çocuklar tarafından sevilen kahramanlar arasında yer alan ”Küçük Prens” tiyatro oyunu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde perdeye çıkacak ve küçük prensin gezegenlerdeki yolculuğu miniklere eğlenceli anlar yaşatacak. Aynı gün Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi “Sadece Bir Hafta’’ tiyatro oyunu ile bu kez tiyatro kapılarını yetişkinlere açacak. Hafta sonu tiyatro günleri “Bir Park Hikayesi’’ çocuk tiyatrosu ile sona erecek. Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri, ebeveynlerinin ise rahat bir nefes almak için gittikleri şirin bir parkta geçen oyunda, minik izleyicilerle interaktif olarak oyunun içinde yer alması çocuklara eğlenceli bir deneyim yaşatacak. 


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