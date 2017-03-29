Savaşın orta yerindeki kadınları
anlatan ‘’Hak’’ oyunu izleyiciyle buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘’Hak’’ oyununu sahneye koydu. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahnelenen oyunu Başkan Vekilİ Zekeriya Özak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik ve çok sayıda tiyatrosever izledi. 50 dakikalık oyun tek perde olarak seyirciye sunuldu.
MEVSİMLERE SEVGİ EKMEMİZ LAZIM
Oyun sonunda konuşan Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik, “NerEde olursak olalım biz bu mesleği yapanlar, sizler tiyatroya gönül vermiş seyircilerimiz. Mevsimlere sevgi ekmemiz lazım. Kışa sevgi ekmemiz lazım ki; üşüyen tiyatroya sığınsın. Hazanlara sevgi ekmemiz lazım ki; hayal kırıklıklarına uğrayan tiyatroya sığınsın. Baharlara sevgi ekmemiz lazım ki; yarın olalım” dedi.
OYUNUN KONUSU
Kıyımın, savaşın ve de ölümün orta yerinde “Kadın”, kadınlar… Tanıklığı, yaşamışlığı ve bilgeliğiyle… Doğumu ve ölümü bilen içre diliyle, duyarlılığı ve düşüncesiyle…
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Oyun adı
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Hak
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Yazan
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Berkay Ateş
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Yöneten
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Bora Seçkin
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Yönetmen yardımcısı
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Meltem Özsavaş
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Dekor&Kostüm&Işık tasarımı
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M. Nurullah Tuncer
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Koreograf
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Özge Midilli
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Beste
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Emre Can Yaylı
Oynayanlar :
Eylem Tanrıver
Zuhal Erkaya
Senem Akman
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Sahne Amiri
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Ahmet Çakıcı
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Işık kumanda
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Ersin Sarıkaş
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Ses kumanda
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Ahmet Tanık
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Aksesuar
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Savaş Aydoğdu
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Sahne terzisi
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Lütfiye Gülener
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Kuaför – makyaj
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Çağla Caner
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Sahne teknisyenleri
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Murat Gün -Yüksel Kızılcık