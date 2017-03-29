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‘’Hak’’ oyunu izleyiciyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘’Hak’’ oyunu nu izleyiciyle buluşturdu.

29 Mart 2017 Çarşamba 13:46


Savaşın orta yerindeki kadınları

anlatan ‘’Hak’’ oyunu izleyiciyle buluştu

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘’Hak’’ oyununu sahneye koydu. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahnelenen oyunu Başkan Vekilİ Zekeriya Özak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik ve çok sayıda tiyatrosever izledi. 50 dakikalık oyun tek perde olarak seyirciye sunuldu.

 

MEVSİMLERE SEVGİ EKMEMİZ LAZIM

Oyun sonunda konuşan Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik, “NerEde olursak olalım biz bu mesleği yapanlar, sizler tiyatroya gönül vermiş seyircilerimiz. Mevsimlere sevgi ekmemiz lazım. Kışa sevgi ekmemiz lazım ki; üşüyen tiyatroya sığınsın. Hazanlara sevgi ekmemiz lazım ki; hayal kırıklıklarına uğrayan tiyatroya sığınsın. Baharlara sevgi ekmemiz lazım ki; yarın olalım” dedi.

 

OYUNUN KONUSU

Kıyımın, savaşın ve de ölümün orta yerinde “Kadın”,  kadınlar… Tanıklığı, yaşamışlığı ve bilgeliğiyle… Doğumu ve ölümü bilen içre diliyle, duyarlılığı ve düşüncesiyle…

 

Oyun adı

Hak

Yazan

Berkay Ateş

Yöneten

Bora Seçkin

Yönetmen yardımcısı

Meltem Özsavaş

Dekor&Kostüm&Işık tasarımı

M. Nurullah Tuncer

Koreograf

Özge Midilli

Beste

Emre Can Yaylı

 

Oynayanlar :

Eylem Tanrıver

Zuhal Erkaya

Senem Akman

 

 

 

Sahne Amiri

Ahmet Çakıcı

Işık kumanda

Ersin Sarıkaş

Ses kumanda

Ahmet Tanık

Aksesuar

Savaş Aydoğdu

Sahne terzisi

Lütfiye Gülener

Kuaför – makyaj

Çağla Caner

Sahne teknisyenleri

Murat Gün -Yüksel Kızılcık
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