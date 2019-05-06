Hakan Çelik Kitap Fuarı'na Katıldı

CNN TÜRK’te “Parametre” programına hafta içi yorumcu olarak katılan, cumartesi ve pazar sabahları 10.00’da ekrana gelen “Hafta Sonu” programını sunan Hakan Çelik, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. Kılavuz Gençlik Sahnesinde “Yeni Bir Medya Ortamı” konulu söyleşi gerçekleştiren Çelik, “Sosyal medyaya insanlar kolay yönlendirilebiliyor. Bunun için televizyon ve gazetelerin ayakta kalması gerekiyor” dedi.

ARALIKSIZ KİTAP FUARI DÜZENLEMEK ÖNEMLİ

Kocaeli Kitap Fuarı’na övgüler yağdıran Çelik, “Kocaeli’nde yapılan tüm kitap fuarlarına elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Bu yıl 11.’si düzenleniyor. Şuna inanıyorum; 11. Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Aralıksız bir şekilde bu fuarın yapılması önemli bir konu. Yeni seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.



YSK’NIN KARARINA İTİRAZ EDİLEMEZ

Son zamanların tartışmalı konusu olan yerel seçimlere değinen Çelik, “Herkes İstanbul seçimlerini konuşuyor. Cuma gününe kadar YSK’nın açıklama yapması bekleniyor. YSK’nın kararı itiraz edilebilecek bir karar değil. Bunun için ardından tartışmalar devam edebilir. Bu süreçte ne karar çıkarsa çıksın, ekonomiyi güzel bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Ekonomiyi takip etmek önemli. Ekonominin bir an önce normale dönmesi gerekiyor. Türkiye son zamanda yaptığı reformlar ile önemli bir ilerleme kaydetti. Bu zaman dilimini önemli bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Zaman geriye alınamayan bir kavram. Bunun için attığımız adımlara dikkat etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.



EKONOMİK REFORMLAR ŞART

Çelik, sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’nin elindeki en büyük güç genç nüfusa sahip olması. Elimizdeki en büyük kazanç ise coğrafyamız. Ama bulunduğumuz coğrafyanın avantajlarından çok dezavantajları var. Çevremizde yaşanan savaşlar gibi. Bugün Türkiye’nin uluslararası siyasal gündemde Batı’nın terör örgütlerine yaptığı yardımlar yer alıyor. Bu durum Türkiye’nin elini kolunu bağlıyor. Ekonomide kolay olmayan bir döneme girdik. Türkiye ekonomik koşullarda reform yapamadı. Bir zaman önümüzde olan sorunlar bugün büyüyerek karşımıza çıkıyor. Bu dönemde yatırımların yapılması gerekiyor. Yani fabrika kurulması gerekiyor. Türkiye’ye yatırım yapacak ilişkiler kurmamız gerekiyor.”



TV VE GAZETELER AYAKTA KALMALI

“Bu süreçte medyaya büyük bir görev düşüyor. Medyanın üzerine düşen en büyük görev tarafsız bir şekilde yayın yapabilmek. Medyanın içerik ve güvenilirlik konusunda kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yine de siz kendinize yakın olan gazeteleri alın. Gazetelerin ayakta durması önemli. Yoksa gazetelerin yerini sosyal medya alacak. Sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapılıyor. Bu algı operasyonları ile kolay yönlendirmeler yapılabiliyor. Bunun için televizyon ve gazetelerin ayakta kalabilmesi önemli.”