KÜLTÜR VE SANAT:
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Halil Sezai Gebze'ye Geliyor

9 Mart Perşembe Günü Saat 8'de Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde sahne alacak olan Halil Sezai Konseri için Biletler satışa çıkarıldı.

Halil Sezai Gebze'ye Geliyor

17 Şubat 2017 Cuma 09:58

1979 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 senesinde mezun oldu. 2015 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Devlet Tiyatrosunda oynadığı Leonce karakteriyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alma başarısı gösterdi. Üç sezon Semaver Kumpanya adlı özel tiyatroda çeşitli oyunlarda yer aldı ve çeşitli ödüllere layık görüldü. Müzik kariyerinde ki ilk solo çalışmasını Seni Beklerken albümüyle 2011 senesinde yaptı.

2.solo çalışması Ey Aşk 2013 yılında dinleyicisiyle buluştu. 2015 yılında ise Ervahı Ezelden albümüyle üçüncü solo çalışmasını dinleyicileriyle paylaştı. 2011 yılında Türkiye’nin en prestijli müzik ödüllerinden biri olan Kral Tv Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. Aynı sene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Şarkı Yazarı ve En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin düzenlediği ödül töreninde En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü aldı. Türkiye’nin önde gelen müzik projelerinde çeşitli sanatçılarla düet çalışmaları yaptı. İncir Reçeli 1, İncir Reçeli 2, Benim Adım Feridun adlı sinema filmlerinde başrol oynayan Halil Sezai filmlerin müziklerine de imza attı. Yorumcu, besteci ve oyuncu kimliğiyle adından sıkça söz ettiren sanatçı Türkiye ve yurt dışında verdiği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.
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