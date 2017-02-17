Halil Sezai Gebze'ye Geliyor
9 Mart Perşembe Günü Saat 8'de Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde sahne alacak olan Halil Sezai Konseri için Biletler satışa çıkarıldı.
2.solo çalışması Ey Aşk 2013 yılında dinleyicisiyle buluştu. 2015 yılında ise Ervahı Ezelden albümüyle üçüncü solo çalışmasını dinleyicileriyle paylaştı. 2011 yılında Türkiye’nin en prestijli müzik ödüllerinden biri olan Kral Tv Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. Aynı sene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Şarkı Yazarı ve En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin düzenlediği ödül töreninde En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü aldı. Türkiye’nin önde gelen müzik projelerinde çeşitli sanatçılarla düet çalışmaları yaptı. İncir Reçeli 1, İncir Reçeli 2, Benim Adım Feridun adlı sinema filmlerinde başrol oynayan Halil Sezai filmlerin müziklerine de imza attı. Yorumcu, besteci ve oyuncu kimliğiyle adından sıkça söz ettiren sanatçı Türkiye ve yurt dışında verdiği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.