Halk Kütüphanesinde Ebru söyleşisi

Büyükşehir Halk Kütüphanesinde düzenlenen Ebru Sanatı söyleşisinde, Ebru Sanatına dair incelikler öğrenilirken yapılan atölye çalışmasıyla ile de Ebru yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesinde Muin Nursen Eriş tarafından “Ebru Sanatı” söyleşisi gerçekleştirildi. Halk Kütüphanesinde Ebru severlerle buluşan Muin Nursen Eriş, geleneksel sanatlardan Ebru Sanatının tarihi ve Ebru yapımı ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. Söyleşi öncesinde, Yahya Kaptan İlkokulu öğrencileri tarafından Ebru Atölyesinde ebru yapıldı.

EBRU SANATINA DAİR HERŞEY

Yahya Kaptan İlkokulu Müdürü Mustafa Özgül, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle öğrencilerin geleneksel sanatlarımızdan Ebru Sanatını yakından görme ve tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, öğrencilerin Ebru Sanatını tanımaları ve sevmelerini arzu ettiğini ifade etti.

Geleneksel sanatlar hat, tezhip ve ebru İle ilgili kitap çalışmalarının olduğunu hatırlatan Muin Nursen Eriş, 1980’li yıllardan bugüne İstanbul Caferağa Medresesinde kurslar verdiğini anlattı. Eriş konuşmasında, ebru sanatının tarihi serüvenini, Ebru yapımı ve incelikleri konularında bilgiler aktardı.

“GENÇLERİN İLGİSİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Gençlerin, özellikle de çocukların ebruya olan merakının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Eriş, Büyükşehir Belediyesine sanat hayatına yapmış olduğu katkılar sebebiyle teşekkür etti. Yeni kurulan kütüphaneyi çok beğendiğini belirten Eriş, " Böyle bir kütüphanede sanatla hemhal olunması, sanata gönül vermiş insanlarda bir söyleşi gerçekleştirmek benim için fevkalade bir hadisedir” dedi.

KİTAPLARINI BAĞIŞLADI

Söyleşi sonrası Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesine Nun ve Kalem isimli kitabını hediye eden Muin Nursen Eriş çok beğendiği Halk Kütüphanesine, vefatı sonrası son derece zengin olduğunu belirttiği kişisel kitaplarını bağışlayacağını söyledi.