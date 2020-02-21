Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar’ın “Kardeş Kıskançlığına Pratik Çözümler” konulu konferansına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak en önemli görevimiz” dedi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANDI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz programın açılışında gerçekleştirdiği selamlama konuşmasına İdlip’te şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkeye baş sağlığı dileyerek başladı. Başkan Büyükgöz, “Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizlerin en önemli görevi. Bu ülkenin geleceği için bizlerin geleceği için gelecek nesillerimizi en iyi şekilde hazırlamalı eğitmeliyiz. Bu gün Hatice Kübra Tongar hocamız bizlere çocuklarımıza karşı nasıl bir tutum içerisinde olmamıza dönük altın öğütler verecek. Umarım konferansımız hayırlara vesile olur. Ben katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah'a emanet ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI NASIL GÖRÜYORUZ

Hatice Kübra Tongar konferansında, “Öncelikli olarak çocuklarımızı nasıl görüyoruz. Evet çocuklarımızı çok seviyoruz kabul ediyorum. Ama ona karşı sabrımız ne kadar. Ona karşı davranışlarımız ne şekilde onu bir sorgulamalıyız. Canımızı veririz değimiz çocuklarımıza gerçekten de onu hissettire biliyor muyuz. Bir misafirin evinizde halıya bir şey döktüğünde verdiğiniz tepki ile çocuğunuz döktüğünde verdiğiniz tepki aynı mı? Misafiri çocuğunuzdan daha mı çok seviyorsunuz? Bunları bence bir düşünmeliyiz. Çocuklarımızın kendi aralarındaki kıskançlıklarını empati yoluyla halletmek çok önemli” ifadelerini kullandı.