Hayaller ebruya işleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet gösteren Akademi Liselerde, öğrencilerin eğitiminde yanında sanat ve sosyal yönlerine de katkı sağlanırken gençler sanat atölyelerinden biri olan Ebru atölyeleri ile hayallerini işliyor.

SADECE EĞİTİM FAALİYETLERİ DEĞİL

Gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlayan Akademi Liseler, sadece eğitim faaliyetlerine odaklanmıyor. Akademi Liseler, başarılı, özgüven sahibi, sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirmek için önemli bir alan haline gelmiş duurmda. Akademi Liseler Ebru Atölyeleri dışında kültürel geziler, spor faaliyetleri, bilgi destek programı, enstrüman kursları, okuma grupları, toplumsal projeler, yazarlık okulu atölyeleri ve danışmanlık hizmeti gibi birçok alanda da çalışma yapıyor.

2019 YILINDA 3 BİN 190 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Akademi Lise öğrencileri Ebru, Hat ve Tezhip Sanatı ile Ney-Ritim-Bağlama ve Keman eğitimleri ile sanatsal yönlerini geliştirme imkânı bulurken, geleneksel sanatlar atölyesinde birbirinden renkli ebru çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda 2019 yılında Ebru Atölyesinden 3 bin 190 öğrenci faydalandı.

EBRU SANATI RUHSAL ANLAMDA RAHATLATIYOR

Var oluşu yüzyıllar öncesine dayanan ebru sanatı Akademi Lise öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanıyor. Özelikle ruhsal anlamda öğrencilerin rahatlamasına yardımcı olan ebru sanatı birçok genç için vazgeçilmez durumda. Günümüzde güzel vakit geçirmek, rahatlamak ve sanatsal ürünler çıkarmak isteyenler, hobi ve sanatsal olarak ebru yapmayı deneyebiliyor. Kitre sayesinde yoğun hale getirilmiş suyun üzerine, özel olarak hazırlanmış boyalar aracılığıyla meydana getirilen desenlerin, kâğıt üzerine nakledilmesi neticesinde yapılan bir süsleme sanatı. Görsel açıdan çok hoş renkler ve desenler meydana gelirken, evler için de çok değerli dekorasyon öğeleri oluşuyor.