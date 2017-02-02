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Hereke Halısını TBMM’ye taşıdı!

Hereke Halısını TBMM’ye taşıdı!

Hereke Halısını TBMM'ye taşıdı!

02 Şubat 2017 Perşembe 13:34

 CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli’nin önemli kültürel miraslarından biri olan Hereke İpek Halısı’nı TBMM gündemine taşıdı.Kültür ve Turizm Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın yanıtlaması istemi ile İki ayrı soru önergesi veren Tahsin Tarhan konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;“ Hereke İpek Halısı hem bir kültürel miras, hem de marka değeri var. Korunması ve kuşaktan kuşağa aktarılması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Geçmişte, Kocaeli’nde her iki evden birinde halı dokunurdu. Cumartesi günleri, Hereke’de halı pazarı kurulurdu. Binlerce aile halıcılıktan geçimini sağlardı. Hereke İpek Halısı özellikli bir halı. Yıpranmayan, sökülmeyen ve eskimeyen özgün yapısı ile marka olan bir halı. Bize ait bir kültürel değer, marka neden sahiplenilmiyor? Bu kadar kıymetli bir mirasa sahip çıkıp, korumak ve marka değeri ile geçmişteki gibi ailelerin geçim kaynağı yapmak gerekiyor. Hem kültürümüzü korunmalı, hem de bu değeri ticari olarak desteklenmelidir.”dedi. 
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Hereke Halısını TBMM’ye Taşıdı!
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