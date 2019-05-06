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Hünkar Çayırı’nda Fatih'e Anma Programı

Fatih Sultan Mehmet Han ölümünün 538 yıl dönümünde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen programla Hünkar Çayırında anıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Biz bin yıllık tarihimizle hep övündük, övünmeye devam edeceğiz. Biz büyüklerimizden devraldığımız görevleri gençlere devrederken onların neyi devraldıklarını anlamaları noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi

Hünkar Çayırı'nda Fatih'e Anma Programı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:52

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Fatih Sultan Mehmet Han ölümünün 538 yıl dönümünde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen programla Hünkar Çayırında anıldı. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Ak Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, önceki dönem Ak Parti Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan, önceki dönem Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker,  belediye başkan yardımcıları, Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve Gebzeliler katıldı.



FATİH DUALARLA ANILDI
Fatih Sultan Mehmet Han’ı anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Tarihçi Mustafa Kumaşoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han hakkında bilgiler verdi. Fatih Sultan Mehmet’in tarihte iz bırakan bir hükümdar olduğunun altını çizen tarihçi Kumaşoğlu, “Sadece İstanbul’u fetih etmesi yönüyle değil; bilime, sanata ve eğitime bu denli önem veren bir Osmanlı padişahı daha olmamıştır. Osmanlı onun döneminde en muhteşem zamanlarını yaşamıştır” dedi.


TARİHİMİZLE ÖVÜNDÜK, ÖVÜNECEĞİZ

Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Bugün çağ açıp çağ kapatan, bu vatan topraklarını şüheda kanlarıyla yoğurup bizlere emanet bırakan atamızı, ceddimizi ahirete intikal edişinin 538 yıl dönümünde hep birlikte anıyoruz. Tarihin sayfalarına baktığımız zaman Osmanlı padişahlarının yeri apayrıdır. Dolayısıyla biz bin yıllık tarihimizle hep övündük, övünmeye devam edeceğiz. Biz büyüklerimizden devraldığımız görevleri gençlere devrederken onların neyi devraldıklarını anlamaları noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Her zaman dediğim gibi gençler gelecek sizin, siz geleceksiniz” dedi.

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GebzeHünkar çayırıFatihAnma
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