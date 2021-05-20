Hüseyin Avni Belgeseli

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan Ahmet Gürsoy, son çalışması olan Binbaşı Hüseyin Avni (Giresun 42. Gönüllü Alay Kumandanı) adlı belgeselini tamamlayarak emekli oldu.

Belgesel çalışmaları ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan Ahmet Gürsoy, ”Kurtuluş Savaşına iki gönüllü alayla katılan Giresunlular, vatan mücadelesinde çok şehit verdi. Onlardan biri de 42. Giresun Gönüllü Alayının kurucusu ve komutanı Binbaşı Hüseyin Avni’dir. 1912’de Balkan Savaşlarında genç bir teğmen olarak başladığı çarpışmaları, Kafkas harekâtında Ruslara karşı sürdürdü. Harşıt savunmasında 110 ve 123. Alay kumandanı olarak vatan müdafaasında bulundu. 1921 Ağustos ayının 30’unda Mangal Dağı çarpışmalarında kendisine bir şarapnel parçasının isabet etmesiyle şehit oldu. Bu sebepledir ki kendisine, maneviyatına millet olarak borcumuz çoktur.

Bugüne kadar, 47. Giresun Alay kumandanı milis Binbaşı Osman Ağa’nın, ardından gönüllü Alayların müftüsü-imamı Kurdoğlu Mustafa Zeki Hoca’nın ve son olarak da 42. Gönüllü Alay kumandanı ve kurucusu Tirebolulu Binbaşı Hüseyin Avni’nin hayatını belgesel olarak çektim. Bu konuda kendimi görevli saymıştım. Görevimi tamamladım.

Projelerime yeterli maddi destek bulamadım. Ancak, canlandırma çekimlerine her zaman ilgi büyüktü. Her bir filmin projesinde onlarca kişi gönüllü olarak görev aldı. Bu çok sevindirici bir durum. Görev alan bütün oyunculara büyük teşekkür borcumuz var” dedi.



