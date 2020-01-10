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II. Abdülhamid’in yadigârı KO-MEK’te yaşatılıyor

Ahşap Oymacılığı Sanatı, kursiyerlerin ellerinden gelecek nesillere aktarılıyor

II. Abdülhamid'in yadigârı KO-MEK'te yaşatılıyor

10 Ocak 2020 Cuma 10:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatı yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. KO-MEK, II. Abdülhamid Han’ın bir anlamda yadigârı olan Ahşap Oymacılığı sanatına bu çerçevede adeta can veriyor. KO-MEK Ahşap Oymacılığı Branşına katılan kursiyerler aldıkları eğitimin ışığında birbirinden güzel sanat eserlerini ortaya çıkarıyor.

 

TÜRKLERİN SANATI

Ahşaba işlenen sanat olarak bilinen Ahşap Oymacılığı, geleneksel sanatlarımız arasında önemli bir yere sahip bulunuyor. Ahşap sanatını Orta Asya’dan beri uygulayan Türkler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Döneminde bu geleneği sürdürdü.

 

SANATKÂR PADİŞAHIN YADİGÂRI

Osmanlı padişahlardan Sultan II. Abdülhamid Han da ahşap oyma sanatının önemli sanatçıları arasına ismini yazdırdı. Sanatkâr Padişah, sarayda kurduğu atölyede kendi tasarımı olan masalar, mobilyalar yaptı. Bu eserlerden birçoğu yabancı devlet adamlarına hediye olarak takdim edildi.

 

AHŞAP OYMACILIĞI KO-MEK’TE YAŞATILIYOR

KO-MEK bu önemli sanatı bünyesinde yaşatarak genç nesillere aktarıyor. Usta öğreticilerinin gözetiminde ahşaba can veren kursiyerler, birbirinden güzel eserlere imza atıyor. Ağırlıklı olarak emekli vatandaşların katıldığı kursta, Ahşap Oymacılık sanatı ile ilgili tüm bilgiler aktarılıyor. Derslerde ahşabı kesme, boyama ve yakma teknikleri titizlikle öğretiliyor.


 

KO-MEK, AİLEMİZ

Ahşap Oymacılığı Kursuna uzun yıllar emek veren kursiyerlerden Gönül Atay Akarsu, kursun kendisi için büyük önem taşıdığını kaydetti. KO-MEK’in bir aile olduğuna vurgu yapan Akarsu, “Burada arkadaşlarımızla birbirimizi tamamlıyoruz. Sıcak bir aile ortamında geleneksel sanatımızı yaşatıyoruz. Her testere darbesinde düşüncelerimizi, yorgunluklarımızı unutuyoruz”  şeklinde konuştu.

 

OSMAN HAMDİ BEY TABLOLARINI ÇALIŞIYORUM

Aldığı eğitim sayesinde ahşap oymacılığında önemli bir yol kat ettiğini anlatan Akarsu, bu sayede hayranı olduğu Osman Hamdi Bey’in tablolarını ağaç oyma çalışabildiğini söyledi. KO-MEK’in insan hayatına önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken kursiyer, herkesi Halk Üniversitesi’ne davet etti.

 

KO-MEK BİR YAŞAM TARZI

Emekli öğretmen ve eski bir futbol gözlemcisi olan Pınar Aybar da, Ahşap Oymacılığı Branşına gönül veren kursiyerler arasında yer alıyor. Aybar,

KO-MEK’in kendisi için bir rehabilitasyon merkezi anlamı taşıdığını ifade etti. Kursta, bir yandan yeni insanlar tanırken, diğer yandan son derece önemli bilgiler edindiklerini söyleyen Aybar, “KO-MEK bir yaşam tarzı oldu. Kurs günlerini iple çekiyoruz. Bir an önce kahvaltı yapıp, buraya gelmek istiyoruz. Akşam kimse buradan gitmek istemiyor. KO-MEK’in, insanlar üzerinde olumlu bir etkisi var” şeklinde konuştu.

 

GENÇLER KO-MEK’E GELİN

Kursun emekli kursiyerlerinden Necdet Şir ise, 5 yıldır KO-MEK Ailesinin üyesi olduğunu ve Halk Üniversitesi’nin çeşitli branşlarından yararlandığını anlattı. Herkese, özellikle de gençlere KO-MEK’i tavsiye ettiğini belirten Şir, “Gençlerin bu önemli kurumdan daha fazla yararlanması gerekir. Burada, her türlü alt yapı var ve bunların tamamı ücretsiz. Bizim gençliğimizde böyle kurslar yoktu. Burası bana göre bir terapi merkezi. Hem güzel vakit geçiriyoruz hem de önemli bilgiler öğreniyoruz. KO-MEK’e çok teşekkür ediyorum” dedi.




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