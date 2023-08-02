III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim Ve Sanat Sempozyumu Azerbaycan’da





Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi,Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi,ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi “III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” adıyla, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Anısına” ve “Azerbaycan Umum Lideri Haydar Aliyev’in 100. Doğum Yılı Anısına” uluslararası bir bilgi şöleni düzenlenecek.

Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2019 yılında “Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu” adıyla başlatılan sempozyumun ikincisi Niğde Ömer HalisdemirÜniversitesi ev sahipliğinde kapsamı genişletilip ismi “Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”olarak değiştirilerek, birbiriyle sıkı ilişkileri olan iletişim ve sanatın her alanına hitap edecek şekilde gerçekleştirildi.

“III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi,Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasındadüzenlenecek. “III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”, iletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarını bir araya getirecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Azerbaycan Umum Lideri Haydar Aliyev’in 100. Doğum Yılı Anısına gerçekleştirilecek olan “III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”; Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, Kazak T. Zhurgenov Milli Sanat Akademisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Özbekistan Devler Sanat Milli Akademisi, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,Karabük Üniversitesi,Yozgat Bozok Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Fon Avrupa Amerikan Üniversitesi, Azerbaycan Hedef Eğitim Kurumları, Azerbaycan Matbuat Şurası, Azerbaycan Aşıklar Birliği, Azerbaycan Türk Ocakları, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından doğrudan destekleniyor.

Sempozyum aracılığıyla; iletişim ve sanat alanında akademik konuların tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, ortak araştırma metotlarının oluşturulması, güncel meselelerin ortaya konulması, bilimsel araştırmaların gelecekteki perspektiflerinin belirlenmesi ve gelecekte Türk Dünyasında ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Türk Dünyası bağlamında iletişim ve sanat alanına giren her türlü konuda bildirilerin kabul edileceği sempozyumun, konuyla ilgili sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının bir araya gelmesine vesile olması, nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması bekleniyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından koordine edilecek olan sempozyuma katılımcılar Türkçenin bütün lehçeleriyle, İngilizce ya da Rusça yazılmış bildirilerle başvuru yapabilecek, sempozyum sonucunda ortaya çıkacak bilimsel veriler, 2023 yılı Aralık ayında e-kitap olarak yayınlanacak.

“III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” kapsamında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 8.si gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Azerbaycan belgesel film gösterimleri de yapılacak.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanları, sempozyumla ilgili kapsamlı bilgiyi Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Rusça olarak üç farklı dilde yayın yapan, www.tdiletisimvesanatsempozyumu.com adresli sempozyumağ sayfasından alabilecekler.



KAYNAK: BHA









