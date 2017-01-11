KÜLTÜR VE SANAT:
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İki yazardan imza günü!

Aydili Sanat Yayınlarından çıkan Melek Kavşut’un ‘Gölgende Akşam Oldum’ ve Melis Taşkın’ın ‘Zamanın Tohumu’ isimli roman türündeki kitapların tanıtımı dün İnönü Caddesi üzerinde bulunan Kahve Köşkü’nde yapıldı.

İki yazardan imza günü!

11 Ocak 2017 Çarşamba 14:30

Aydili Sanay Yayınları Sanat Yönetmeni Şener Aksu ve yayınevi üyelerinin de katıldığı tanıtım gününde yazarlar Melek Kavşut ve Melis Taşkın kitaplarını imzalayarak kitapseverlerin beğenisine sundu.

KİTAPLARINI TANITTILAR

Daha önce şiir ve anı kitapları yazan yazar Melek Kavşut 3.kitabı olan ‘Gölgende Akşam Oldum’ isimli kitabında hayatın zorluklarına rağmen ayakta duran bir kadının başarı hikayesini kaleme aldığını dile getirerek kitabını tüm kitapseverlerin okumasını dilediğini söyledi. İlk kitabı ‘Zamanın Tohumu’ isimli kitabı ile okuyucu ile buluşan Melis Taşkın ise ilk kitabını yazmanın heyecanını yaşadığını belirterek bundan sonra ki süreçte masal kitapları yazmak istediğini belirtti.

AMACIMIZ SANATI AYAKTA TUTMAK

Aydili Sanat Yayınları Sanat Yönetmeni Şener Aksu ise yaptığı konuşmasında, “Biz Aydili Sanat Yayınları olarak üyelerimizle beraber sanat ve sanatçıyı kentimizde ayakta tutmak için çalışıyoruz. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz şiir etkinlikleri başlayan süreç daha sonrasında KYÖD’de devam etti. Derneleşme süreci sonrasında yayın evi kurma kararı verdik ve ortaya Aydili Sanat Yayınevi ortaya çıktı. Şimdiye kadar 55 üyemizin kitaplarını okuyucu ile buluşturduk. 60 üyemiz var. Bizlere katılmak isteyenler Aydili Sanat Yayınları sitesinden ulaşabilirler” dedi.

Selvi GEÇAL


 

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