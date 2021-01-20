İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Önemli Ziyaret

Kaymakam ve Milli eğitim Müdürü İktav araştırma merkezi kütüphanemizde açtığımız Kocaeli basın tarihi fotoğrafları ve Kocaeli kitapları sergisini de gezerek kütüphanemiz hakkında kendilerine bilgi sunduk.

Kaymakam ve Milli eğitim Müdürü İktav araştırma merkezi kütüphanemizde açtığımız Kocaeli basın tarihi fotoğrafları ve Kocaeli kitapları sergisini de gezerek kütüphanemiz hakkında kendilerine bilgi sunduk.

Kaymakam ve Milli eğitim Müdürü İktav araştırma merkezi kütüphanemizde açtığımız Kocaeli basın tarihi fotoğrafları ve Kocaeli kitapları sergisini de gezerek kütüphanemiz hakkında kendilerine bilgi sunduk.

Dilovası Kaymakamımız Sayın Mustafa Asım Alkan ve Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Balay şahsımız da tüm gazetecilerimizin çalışan gazeteciler gününü ve basın onur gününü tebrik ettiler.

Dilovası Kaymakamımız Sayın Mustafa Asım Alkan ve Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Balay şahsımız da tüm gazetecilerimizin çalışan gazeteciler gününü ve basın onur gününü tebrik ettiler.

Dilovası Kaymakamımız Sayın Mustafa Asım Alkan ve Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Balay şahsımız da tüm gazetecilerimizin çalışan gazeteciler gününü ve basın onur gününü tebrik ettiler.

Kütüphanemiz Kültür Bakanlığına Kayıtlı

İktav araştırma merkezi kütüphanemiz 46 yıllık gazetecilik ve belgesel arşivimizin yer aldığı çok sayıda kitap, dergi ,belgesel tv programı ,fotoğraf ve belge arşivinden oluşmakta.

Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği olurları ile özel araştırma merkezi kütüphanesi olarak kuruldu Gebze Tatlıkuyu mahallesinde kendine ait binada hizmet veriyor .