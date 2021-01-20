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İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Önemli Ziyaret

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman Dilovası Kaymakamı Sayın Mustafa Asım Alkan ve Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Balay`ı İKTAV Belgesel Yayıncılık kütüphanesinde ağırladı..

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Önemli Ziyaret

20 Ocak 2021 Çarşamba 10:41
Basın Tarihi ve Kocaeli Kitapları Sergimiz Büyük İlgi Görüyor
Dilovası Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü İKTAV Belgesel Yayıncılık kütüphanemizi www.iktav.com ziyaret ederek Dilovası ilçesi hakkındaki geniş söyleşi yaptık .
Dilovası Kaymakamımız Sayın Mustafa Asım Alkan ve Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Balay şahsımız da tüm gazetecilerimizin çalışan gazeteciler gününü ve basın onur gününü tebrik ettiler.
Kaymakam ve Milli eğitim Müdürü İktav araştırma merkezi kütüphanemizde açtığımız Kocaeli basın tarihi fotoğrafları ve Kocaeli kitapları sergisini de gezerek kütüphanemiz hakkında kendilerine bilgi sunduk.
Kütüphanemiz Kültür Bakanlığına Kayıtlı
İktav araştırma merkezi kütüphanemiz 46 yıllık gazetecilik ve belgesel arşivimizin yer aldığı çok sayıda kitap, dergi ,belgesel tv programı ,fotoğraf ve belge arşivinden oluşmakta.
Kültür Bakanlığı kütüphaneler genel müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği olurları ile özel araştırma merkezi kütüphanesi olarak kuruldu Gebze Tatlıkuyu mahallesinde kendine ait binada hizmet veriyor .
Başta akademik çalışma yapan akademisyenler olmak üzere Yüksek Lisans ve Dokora Tezi hazırlayan öğrenciler ilgi gösteriyor. TRT tarafından kütüphanemiz ile ilgili yapılan haberi sizlerle paylaşıyorum .
https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go
Kitap Hediye Ettik
Günün anısına Kaymakam ve Milli eğitim müdürüne yazdığımız kitaplardan hediye edip kendileri ile Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak Dilovası üzerine belgesel söyleşi yaptık.
















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Kültür Adamları ve Kültür Coğrafyamız
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

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