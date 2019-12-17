İl Müdürleri Toplantısında Yamen'den 3 önemli proje

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 81 İl Kültür ve Turizm Müdürünün katılımıyla gerçekleşen ‘İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı’ Ankara’da tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Genel Müdür yardımcıları da iki günlük kampta hazır bulundu. Bakan Ersoy’un büyük önem verdiği toplantıda il müdürleri deyim yerindeyse iki gün boyunca ter döktü.

ESKİ HİSAR’A SUALTI MÜZESİ

Bakan Ersoy’un açılış konuşmasının ardından il müdürlerinin sunumu gerçekleştir. Bakan İki gün boyunca sabah 09.00’dan akşam saatlerine kadar hiç ara vermeden müdürleri pür dikkat dinledi. İlk günün geç saatlerinde ise Kocaeli’ye sıra geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen 3 proje ile ilgili sunumunda; Gebze Turizm Destinasyonu; Eski Hisar Kalesi merkezli, Hünkâr Çayırı, Hanibal, Osman Hamdibey Müzesi, Çoban Mustafapaşa Camiini kapsaya, Gebze Yöresi turizm destinasyonu ve Eski Hisar Kalesine Sualtı Arkeoloji hakkında bilgiler aktardı.

‘BİR DENİZ İKİ YAKA’ PROJESİ

İkinci proje olarak; Körfeze kıyısı olan Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Körfez ve Gebze ve İzmit ilçelerini kapsayan ‘Bir Deniz İki Yaka’ destinasyonunu sundu. İnanç turizmi olarak; Sultan Baba Türbesi, Tırnaksız Dede, Sünni Baba’nın bu destinasyonun içinde olduğunu kaydetti. Böylece gemi, motor ve tekne turlarıyla içinde yöresel yemekleri ikramını yine yöresel klarnet müziğimiz eşliğinde gerçekleştirmeyi düşündükleri bu turizm rotasından da bahsetti. Bu kapsamda gastronomi açısından önem taşıyan ‘Bilge Şehir Kocaeli’nin de tatlarını aktardı.

MÜZELERDEKİ TEŞHİR VE TANZİM

Ercan Yamen üçüncü projesinde ise tarihi adeta içinde saklayan Çukurbağ Mahallesine değindi. O dönemin parlak bir liman kenti ve aynı zamanda Roman İmparatorluğu’nun kayıp başkenti olan Nikomedia’yı anlattı. Yine bu proje kapsamında İzmit Redif Müzesi’nin yenilenmesi, Arkeoloji Müzesi’nin ise yeniden teşhir edilip tanzimi konusunda değerlendirmede bulundu.

ÖĞRENCİLERE KOCAELİ TANITILACAK

Oldukça başarılı geçen sunumun ardından Ercan Yamen hayata geçirmeyi düşündüğü farklı bir çalışmayı da paylaştı. Geçen sene lise öğrencileriyle yapılan ‘Dersimiz Kocaeli’ projesinin bu yıl da devam etmeyi düşündüklerini kaydeden Yamen, “Ama bu kez Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüyle görüşülerek, üniversite öğrencilerine de Kocaeli’nin tüm yönleri anlatılacak ve tanıtımı yapılacak. Bununla birlikte öğrencilerin ailelerini de ilimize davet edeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Ersoy kampın sonunda bu toplantıların her 4 ayda bir tekrarlanacağını ve performans değerlendirmesinin yapılacağını söyledi.