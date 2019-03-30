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KÜLTÜR VE SANAT:
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İlimizin İlk Özel Araştırma Kütüphanesi törenle açıldı

55. Kütüphane Haftası Kapsamında, Kocaeli’nin İlk Özel Araştırma Merkezi Kütüphanesi olan İKTAV Kütüphanesi Gebze'de düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlimizin İlk Özel Araştırma Kütüphanesi törenle açıldı

30 Mart 2019 Cumartesi 15:01

Devri Âlem Belgesel Programı yapımcısı ve Gazeteci İsmail Kahraman’ın öncülüğünde Gebze’de kurulan İlim, Kültür, Tarih, Teknoloji Araştırma Merkezi İKTAV Kütüphanesinde 44 Yıllık birikimle oluşturulan on binlerce kitap, dergi ve gazete ile Devri Alem Belgesel TV program Arşivleri, belgesel video görüntüler ve fotoğraflar yer alıyor. 


KAYMAKAM GÜLER HİZMETE AÇTI

Kütüphane Haftası dolayısı ile İKTAV Kütüphanesi’nin resmî açılışını Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, Gebze İlçe Kütüphane Müdürü Tevhide Buğan Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel ile Kültür Müdürlüğü yetkilileri ve bazı okul müdürleri de katıldı.  Törende konuşan Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman, 44 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatında topladığı kitap, belgesel, dergi ve fotoğrafları kültürümüze kazandırmak için, Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Valilik olurları ile 240 metrekarelik kendine ait yerde oluşturmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Kahraman, Kütüphane ve Araştırma Merkezinin akademisyenler, yüksek lisans, doktora tezi hazırlayanlara ve araştırmacılara açık olduğunu söyledi.



ÇOK ÖNEMLİ ARŞİV VE KİTAPLAR

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yaptığı konuşmada araştırma merkezi ve kütüphanenin çok büyük bir emek ve çalışma ürünü olduğunu, böyle bir özel merkezin kütüphaneler haftasında açmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen ise, “Kütüphanenin oluşum ve kuruluşunu yıllardan beri takip ediyorum bu kütüphanede çok önemli arşiv ve kitaplar yer alıyor görsel ve belgesel arşivi çok önemli istek ve arzum burası herkese örnek olur imkânı olan arşiv sahipleri böyle kütüphane ve araştırma merkezi kurar” dedi.


SERGİ 15 NİSAN’A KADAR AÇIK

Kaymakam başta olmak üzere açılışa katılanlar temsili açılış kurdelesini keserek, Kocaeli’nin ilk özel Araştırma Merkezi Özel İKTAV Kütüphanesini hizmete açtı. Açılış töreninden sonra Kahraman, kütüphane içinde yer alan kitap ve arşivlerle ilgili bilgi verdi.  Kocaeli ve Gebze Kitapları sergisini misafirlerine gezdirdi.  Kahraman, Kütüphaneler haftası dolayısı ile açılan Kocaeli ve Gebze Kitapları Sergisinin 15 Nisan tarihine kadar açık kalacağını ifade etti.
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