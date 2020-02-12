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KÜLTÜR VE SANAT:
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İlk eser desteği başvuruları 1 Şubat'ta başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesini, yayımlanmasını ve yeni yazarların desteklenmesini amaçlayan Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES) başvuruları 1 Şubat’ta başladı.

İlk eser desteği başvuruları 1 Şubat'ta başladı

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:30

 
Ay sonuna kadar sürecek başvurularda, eserin “yazara ait ilk eser” olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması da aranan nitelikler arasında.

İlk eser desteğine başvurmak isteyen yayımcılar https://kygm.ktb.gov.tr/ internet sayfasından temin edecekleri başvuru formu ile ekinde belirtilen belgeleri Bakanlığa teslim edecek.

Proje kapsamında yayın desteği için yayımcılar yılda iki kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabiliyor. Yayımcı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla üç eser için müracaat edebiliyor. Destek verilenler ise sağlanan desteğin yüzde 35’ini yazara ödemekle yükümlü. Piyasa şartlarının epey üzerinde olan bu oranla yeni edebiyat ürünlerinin üretilmesinin teşvik edilmesi ve yazarların edebi üretimlerinin sürdürülebilir kılınması hedefleniyor.

Edebiyat Eserlerini Destek (EDES) Projesi’nin hayata geçirildiği 2014 yılından bu yana toplam bin 404 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasından 194 esere 2 milyon 345 bin TL yayın desteği sağlandı.

Bugüne kadar projede en çok destek alan türler ise hikâye, roman ve şiir oldu.

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Anahtar Kelimeler
Kültür Ve Turizm BakanlığıDestekEDES
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