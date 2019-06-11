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İlyas Yalçıntaş Gebze'de!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte etkinliklerini de arttıran Gebze Center ünlü sanatçıyı Gebzeliler'le buluşturmaya hazırlanıyor.

İlyas Yalçıntaş Gebze'de!

11 Haziran 2019 Salı 11:27

Vatandaşların eğlenceli vakit geçirmeleri için birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapan Gebze Center, öğrencilerin verimli bir tatil geçirmeleri için gerçekleştirilecek kaşık kukla, şeker, saksı boyama ve çiçek dikme, kuş kafesi boyama ve kumlu boyama, Çocuk Atölyesi gibi eğlenceli etkinliklerin yanı sıra mini konserler de düzenleyecek.

15 Haziran Cuma günü saat 18.30’da sevilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Gebzelilerle buluşacak.


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Ilyas YalçıntaşGebze CenterGebze EtkinlikKonserImza Günü
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