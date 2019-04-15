İlyasbey türbesine sahip çıkalım

Orhan Gazi'nin kumandanlarından Akçakoca'nın oğlu İlyas Bey'in Gebze'de bulunan türbesinde bir kitabenin bulunmayışı ve ziyarete kapalı oluşu üzücü.

Turizim haftası kutlanırken Gebze’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri perişanlık içinde sahipsiz. Gebze Fatih’i İlyasbey ve 40 şehidin mezarlarının bulunduğu çevre çay ocağı halinde.

aymakamı, Gebze Belediye Başkanı ve Gebze Müftüsü'ne tarihi görev düşüyor.



Gebze’nin tarih ve kültür, turizmde marka değerleri gençlere tanıtılsın.



Gebze ile ilgili hazırlanan bildiriyi sizlerle paylaşıyor, Gebze Fatih’i İlyasbey'in türbesi ile ilgili

canlı yayınını izlemeye davet ediyoruz.

http://

www.belgeselyayincilik.com/

fatihten-gunumuze-marka-ken

t-gebze







https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/268803107359525/

Orhan Gazi'nin kumandanlarından Akçakoca'nın oğlu İlyas Bey'in Gebze'de bulunan türbesinde bir kitabenin bulunmayışı ve ziyarete kapalı oluşu üzücü. Bu konuda Gebze K