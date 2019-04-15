İlyasbey türbesine sahip çıkalım

Turizim haftası kutlanırken Gebze’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri perişanlık içinde sahipsiz. Gebze Fatih’i İlyasbey ve 40 şehidin mezarlarının bulunduğu çevre çay ocağı halinde.
Orhan Gazi'nin kumandanlarından Akçakoca'nın oğlu İlyas Bey'in Gebze'de bulunan türbesinde bir kitabenin bulunmayışı ve ziyarete kapalı oluşu üzücü. Bu konuda Gebze Kaymakamı, Gebze Belediye Başkanı ve Gebze Müftüsü'ne tarihi görev düşüyor.
Gebze’nin tarih ve kültür, turizmde marka değerleri gençlere tanıtılsın.
Gebze ile ilgili hazırlanan bildiriyi sizlerle paylaşıyor, Gebze Fatih’i İlyasbey'in türbesi ile ilgili www.gebzegazetesi.com canlı yayınını izlemeye davet ediyoruz.
http://www.belgeselyayincilik.com/fatihten-gunumuze-marka-kent-gebze
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/268803107359525/