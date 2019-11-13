İMO’dan Çanakkale şehitlerine ziyaret
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, üyeleri için binlerce şehidin bulunduğu Çanakkale’ye gezi düzenledi. Kocaeli’den yola çıkan inşaat mühendisi ve şubeye bağlı genç-İMO öğrencileri Çanakkale'de şehitlikleri gezme fırsatı buldu
eşliğinde Gelibolu sahilden başlayan gezi, Seyit Onbaşı, Şehitler
Abidesi, Ecebat Parkı, Yahya Çavuş Şehitliği, Mecidiye Şehitliği,
Şahindere Sargı Yeri, Zığındere Sargı Yeri, 57. Piyade Alayı, Conk
Bayırı, Alçıtepe Köyü gezileri ile devam etti. İnşaat Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, geziyi ülkenin kuruluşunda önemli
bir zafer kazanan Çanakkale şehitlerinin bıraktığı Milli Mücadele
mirasının yerinde incelenip Çanakkale ruhunun önemini daha iyi anlatmak
ve yaşatmak için düzenlediklerini belirtti.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR
Büyük ilgi gören şehitlik gezisinde katılımcılar, Türk ve Dünya
tarihinin en önemli mücadelesini yerinde dinleyerek duygusal anlar
yaşadılar. İlk kez şehitliği görme fırsatı bulan katılımcılar, Çanakkale
Şehitliğini görmek her zaman hayalleri olduğunu, ülke ve millet olarak
varoluş mücadelesi vermiş olduğumuz Çanakkale savaşının yapıldığı
mukaddes toprakları gezip gördükleri için manevi duygularının arttığını
belirten üyeler İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Kahraman
Bulut’a böyle anlamlı bir gezi düzenledikleri için teşekkür ettiler.