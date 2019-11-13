İMO’dan Çanakkale şehitlerine ziyaret

Tarihi bilincin yaşatılması için düzenlenen kültür turunda rehberlereşliğinde Gelibolu sahilden başlayan gezi, Seyit Onbaşı, ŞehitlerAbidesi, Ecebat Parkı, Yahya Çavuş Şehitliği, Mecidiye Şehitliği,Şahindere Sargı Yeri, Zığındere Sargı Yeri, 57. Piyade Alayı, ConkBayırı, Alçıtepe Köyü gezileri ile devam etti. İnşaat Mühendisleri OdasıKocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, geziyi ülkenin kuruluşunda önemlibir zafer kazanan Çanakkale şehitlerinin bıraktığı Milli Mücadelemirasının yerinde incelenip Çanakkale ruhunun önemini daha iyi anlatmakve yaşatmak için düzenlediklerini belirtti.DUYGUSAL ANLAR YAŞADILARBüyük ilgi gören şehitlik gezisinde katılımcılar, Türk ve Dünyatarihinin en önemli mücadelesini yerinde dinleyerek duygusal anlaryaşadılar. İlk kez şehitliği görme fırsatı bulan katılımcılar, ÇanakkaleŞehitliğini görmek her zaman hayalleri olduğunu, ülke ve millet olarakvaroluş mücadelesi vermiş olduğumuz Çanakkale savaşının yapıldığımukaddes toprakları gezip gördükleri için manevi duygularının arttığınıbelirten üyeler İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı KahramanBulut’a böyle anlamlı bir gezi düzenledikleri için teşekkür ettiler.