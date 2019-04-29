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"İnsan tabiata aşık ve açtır"

11. Kocaeli Kitap Fuarı'na Buket Uzuner katıldı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:43

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Su, Toprak, Hava kitaplarını yazan ve Ateş kitabı ile tabiat dörtlemesini tamamlayan yazar Buket Uzuner, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 11. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. Kılavuz Gençlik Sahnesinde okurlarıyla buluşan Uzuner, “Yaşadığımız dönemde iklim değişiyor. Şu dönemde herkesin söz söylemeye hakkı var” dedi.

ANADOLU TABİAT DÖRTLEMESİ

Kılavuz Gençlik Sahnesinde “Edebiyatta Anadolu Tabiat Dörtlemesi: Su, Toprak, Hava ve Ateş” konusu ile okurlarının karşısına çıkan Buket Uzuner, yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekti. İsveçli Greta Ernman Thunberg’in küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini durdurmak için ilkokul grevine başladığını ifade eden Uzuner, “Genç bir kız iklim değişikliğine karşı savaşıyor. Çünkü dünyada gençler yaşayacak. Her hafta cuma günleri okula gitmiyor ve bu eylem şu an sosyal medya ile dünyaya yayılmış durumda” ifadesini kullandı.



BAHARA HASRET KALDIK

Mevsimlerde değişiklik yaşandığına dikkat çeken yazar Buket Uzuner, “İklim değişikliği yüzünden bahara hasret kaldık. Yaşadığımız dünyada artık fosil yakıtlardan kurtulmamız lazım. Temiz enerji kullanmalıyız. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hepimizin yaşanan iklim değişikliği hakkında söz söyleme hakkı var. Bir insan dünyayı değiştirir. İsveçli Greta Ernman Thunberg’in verdiği mücadele bunun en büyük örneği” dedi.


İNSAN TABİATA AŞIK VE AÇTIR

‘’İnsan tabiata aşık ve tabiata açtır’’ diyerek sözlerine devam eden yazar Uzuner, “İnsan tabiata ihanet etti. Bu ihanetin ardından ben Tabiat Dörtlemesini yazmaya başladım. Şunu gördüm. Tabiatta element sayısı aslında altıdır. Ateş, Su, Toprak ve Havanın yanı sıra Ağaç ve Demiri görüyoruz. Ağaçta asıl olan Kayın Ağacıdır. Eski Türk toplumlarında Kayın Ağacı hayat ağacı olarak karşımıza çıkıyor. Türk toplumunda evlilik ile birlikte yaşanan kayınvalide ve kayınpeder gibi hayatımıza giren bağlılık, kayın ağacından gelmektedir” ifadesini kullandı.

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