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“İnsanlık Sessiz Anne“

İzmit Kartepe Anadolu İmamhatip Lisesi'nde okuyan İrem Sena Durmuş; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gönül Coğrafyası Okumaları' Balkanlar Temalı Şiir-Deneme- Öykü Yarışması'nda şiir dalında 'İNSANLIK SESSİZ ANNE' şiiriyle 1. oldu.

'İnsanlık Sessiz Anne'

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:54

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Kendi alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilen yarışmada birinci olan İrem Sena Durmuş'un hediyesi; Balkan Turu oldu. Yazmış olduğu 'İNSANLIK SESSİZ ANNE' şiiri ise, okuyanlara duygulu anlar yaşattı; gözyaşları sel oldu; ayakta alkışlandı. Geleceğin Şair'i olarak gösterilen İrem Sena Durmuş , uzun zamandır şiir yazıyor. Yazdığı şiirleri kitap haline getireceğini belirten İrem Sena durmuş, 'Duygularımı, düşüncelerimi, sevincimi, üzüntümü, üzüldüğüm konuyu; yaşantımı şiirlerle  dile getirmeyi seviyorum. Amacım; yazdığım bu şiirleri bir kitapta toplamak ve insanlara faydalı olmaktır."dedi.

İREM SENA DURMUŞ KİMDİR?

İrem Sena DURMUŞ : 2003 yılında İzmit'te doğdu.Kartepe İstasyon ilkokulu Kartepe Anadolu İmam Hatip'te ortaokulu bitirdi ve Liseyi de aynı okulda 10.sınıf olarak okuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gönül Coğrafyası okumaları Balkanlar Temalı Şiir Deneme Öykü yarışmasında Şiir Dalında il 1.si oldu. Hediye olarak Balkanlar turu kazandı.


İŞTE ÖDÜL ALDIĞI ŞİİR


İNSANLIK SESSİZ ANNE

Yemyeşil ülkelere siyah gölgeler düştü.

Bembeyaz sayfalar karalara büründü.

Gülen gözler ağladı, yüreklere kan düştü,

Artık sokaklar öksüz çocuklar yetim Anne.

 

Terk edilen şehirler güçsüz ve çaresiz

Sokakların dili yok bütün caddeler sessiz.

Gök kubbenin altında Müslümanlar kimsesiz.

Vicdanlar suskun insanlar dilsiz Anne.

 

Bosna'da hayat durdu soykırım denilmedi

Binlerce mahzun insan hunharca katledildi

Haçlı zihniyeti ya,tahammül edemedi

Batı gene hem dilsiz hem de sağır Anne

 

Zalimler kin içinde kana susamış.

Yaşlı,çocuk demeden kurşun yağdırmış.

Yardım çığlıklarına herkes tepkisiz kalmış.

Balkanlar ıssız ve de kimsesiz Anne

 

Saraybosna da masumlar yaşarken can pazarı,

Müslümanların yoktu yatacak bir mezarı,

İnanan yürekler gözlerken umutla intizarı,

İnsanlar sessiz, insanlık sessiz Anne.

 

Özgürlüğe susamış bu kanlı topraklarda,

Bilge Kral ın çocukları yeşertecek baharı.

Mostar dan uçacak güvercinler özgürlüğe

Artık barış gelecek çocuklar gülecek Anne.

                                                                  İ.SENA DURMUŞ

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