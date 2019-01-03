İntiharın Genel Provası Gebze'de!

Gebze BİLKAR bu yılın ilk tiyatro etkinliğinde Gebzeli tiyatroseverleri yine iddialı bir oyunla buluşturacak. Tiyatroadam, İntiharın Genel Provası’nı 09 Ocak’ta Osman Hamdi Bey’de sahneleyecek.

Gebze’nin kültür ve sanatta aktif ve üretken sivil toplum örgütü BİLKAR, 2019’a da hızlı başlıyor. Her ay iddialı bir oyunu Gebzeli tiyatroseverler ile buluşturan BİLKAR bu sefer Tiyatroadam’ı İntiharın Genel Provası adlı oyunla Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ağırlayacak.

Tiyatroadam'ın eğlenceli, coşkulu tarzı ve yüksek performansıyla, gizemini oyunun sonuna kadar koruyan şaşırtıcı bir macera oyunu 'İntiharın Genel Provası', ikinci sezonda Gebze’de de perde açacak. Bugüne kadar 60’ı aşkın kez sahnelenen oyun 09 Ocak 2019 Çarşamba günü akşamı 19.30’da sahnelenecek.

Sarsıcı bir sistem eleştirisi

Duşan Kovaçeviç' in yazdığı, Bilge Emin'in çevirisini yaptığı ve Emrah Eren'in yönettiği, 'İntiharın Genel Provası'ında kişilerin içinde bulunduğu dramatik, komik ve yer yer trajik durumları ustaca yorumlayan oyuncular; Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk bugüne kadarki sahne performansları ile tiyatro otoriterlerinin takdirini topladı.

'İntiharın Genel Provası', 20. yüzyılın Balkanlar'dan çıkmış en keskin kalemlerinden biri olarak anılan, aynı zamanda Emir Kustrika'nın "Underground" filminin de senaristi Duşan Kovaçeviç'in kendine has üslubuyla, kara mizah tarzında kaleme aldığı, alaycı ve sarsıcı bir sistem eleştirisi.