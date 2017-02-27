KÜLTÜR VE SANAT:
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‘İslam’ın Umudu Türkiye’

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Adem Özköse “Alem-i İslam’ın Umudu Türkiye” konulu söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

‘İslam'ın Umudu Türkiye'

27 Şubat 2017 Pazartesi 10:53



 Gebze Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)işbirliğinde gerçekleşen programın açılışında TÜGVA Gebze İlçe Başkanı Halil İbrahim Dede kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Dede konuşmasında, TÜGVA olarak yaptıkları faaliyetler hakkında Gebzeli konukları bilgilendirdi. Gebzelilerin yoğun İlgi gösterdiği söyleşide Adem Özköse, Türkiye’nin İslam Alemi için öneminin ne denli büyük olduğunu Gebzelilerle paylaştı. Gittiği Müslüman ülkelerde Türkiye’den geldiği öğrenildiğinde insanların ona karşı olan tavırlarından bahseden Özköse, “Gerçekten o zaman daha iyi anlıyorsunuz Türkiye’nin İslam Aleminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu. Gerçekte de Türkiye İslam Aleminin umudu olmuş durumda” ifadelerini kullandı.
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