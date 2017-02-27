‘İslam’ın Umudu Türkiye’ Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Adem Özköse “Alem-i İslam’ın Umudu Türkiye” konulu söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 10:53