İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç: - "Belgesel sinema toplumu anlama ve anlatma noktasında dikkati çekiyor. Az okuyan bir toplum olarak belgesel sinema, topluma bir alternatif uyarma mekanizması olmalıdır”

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İletişim ve Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç, "Belgesel sinema bir yandan da toplumu anlama ve anlatma noktasında dikkati çekiyor. Az okuyan bir toplum olarak belgesel sinema, topluma bir alternatif uyarma mekanizması olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, gelişen teknoloji ve imkânlarla beraber sinema sektöründe üretim artmaya devam ederken, yıl boyunca yüzlerce film festivali de düzenleniyor.

Sinema sektöründe önemli bir role sahip olan belgesel sinemayı değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden ödüllü yönetmen Ahmet Bikiç, belgesel sinemanın yapı taşlarını ve toplumdaki konumuna kadar birçok konuyu ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Bikiç, özellikle son yıllarda belgesel film üretimlerinin çoğaldığını belirterek, “Gelişen teknik ekipmanların birçok yönetmene yardımcı olduğu biliniyor. Belgesel ekiplerinin ufak bütçelerle çalıştığını düşünürsek, teknolojik gelişmeler belgeselciler için pozitif anlamda iyileştirici ve yardımcı konumdalar. Bu durumun kötü ve tehlikeli yanı ise eline kamera alan herkesin kendisini yönetmen zannetmesi. Niteliği ve kalitesi düşen sektör yapımları da bu noktada kendisini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

- "Toplum olarak belgesel filmler hakkında görüşlerimiz ve bakışlarımız oldukça eksik"

Bikiç, kültürlerarası iletişimi güçlendirdiği gibi bu kültürleri ölümsüzleştiren ve bu sayede toplumun gelişimine katkı sağlayan belgesel filmlere gerektiği önemin verilmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Toplum olarak belgesel filmler hakkında görüşlerimiz ve bakışlarımız oldukça eksik. Belgesel, toplumlara ve gelecek kuşaklara ışık tutar. Bu yüzden oldukça önemli bir konumda olmalı. Eskiden film yapımcıları, yönetmene bütçeyi iyi kullanması üzerinde baskı yaparak konu seçimi, zaman kullanımı gibi durumlarda dikkatli olması gerektiğini vurguluyordu. Sürenin uzaması, bütçenin artması anlamına geliyordu.

Bu kısıtlamalarla çekmeyi düşündüğü konu için derinlemesine araştırma yaparak hareket eden yönetmen, nitelikli ve ayağı yere basan çalışmalar ortaya koyuyordu. Günümüzde ise teknoloji sayesinde birçok kişi film yapma imkânını ve araştırmasını kolay bir şekilde yapmakta ve zaman tasarrufunu güzel kullanma olanağına sahip. Rahatlık ve kolaylık durumu da yeni anlatım biçimlerini ortaya çıkarıyor.”

Belgesel filmde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin de belgeselin konusunu seçmek olduğunu aktaran Bikiç, toplumun her kesimi tarafından izlenebilecek olan belgesellerde, özellikle konuların çok hassas olabildiğini ve bu yüzden hata yapmamak için çekilecek konu üzerinde bilgi sahibi olunması gerektiğini belirtti.

Bikiç, uzun süreli araştırmaların sonucunda ortaya çıkan belgesel filmlerin, bilim ve sanatın perdeye yansıyan hali olduğunu, “İnsan” odağında belgesel filmlerini çektiğini ifade ederek, “Toplumun yaşam şekli, politik ve kültürel yapısından yani 'insan' dan beslenerek, insanın yaptığını ve o dönemi kayıt altına alıyor. Belgesel sinema bir yandan da toplumu anlama ve anlatma noktasında dikkati çekiyor. Az okuyan bir toplum olarak belgesel sinema, topluma bir alternatif uyarma mekanizması olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

AA