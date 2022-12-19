İzmir, Radyo-yu Hümayun’u çok sevdi





İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) ev sahipliğini yaptığı 'Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması’ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘Radyo-yu Hümayun’ adlı oyunuyla devam etti. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde sahnelenen Radyo-yu Hümayun, masum aşıkların birbirlerine kavuşabilmek için verdikleri mücadeleyi eğlenceli bir şekilde anlatıyor.





BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sevilen oyunu Radyo-yu Hümayun, İzmir’de büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması’nın tüm oyunları gibi Radyo-yu Hümayun oyununun da biletleri günler öncesinden tükendi. İzleyicilerle birlikte oyunu İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da izledi. Gösterimin ardından etkinlik plaketi İzmir Şehir Tiyatroları oyuncusu Pınar Güntürkün tarafından, Genel Sanat Yönetmeni Sigali’ya takdim edildi. Oyuncuların performansı izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.





OYUNCU KADROSU

Özlem Lale’nin yazıp İlham Yazar’ın yönettiği Radyo-yu Hümayun’un oyuncu kadrosunda ise Betül Çobanoğlu, Aytek Mete Elgün, Nursel Çeliktürk, Serhat Güzel, Cemal Aldıç, Veysel Sami Berikan, Tekin Ezgütekin, Volkan Dinç, Umut İsfen, Dilara Saydam, Tunç Efe, Cansu Mengüç yer alıyor.



