İzmitliler Lavanta Şenliğinde Buluşacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle Durhasan, Karaabdülbaki ve Çayırköy mahallelerinde hayata geçirilen lavanta bahçeleri vatandaşların ziyaretlerine açılıyor. Yarın Durhasan Mahallesinde saat 18.30'da düzenlenecek Lavanta Şenlikleri ile açılışı yapılacak. Açılıştan sonra lavanta bahçeleri her gün vatandaşların ziyaretine açık olacak. Birbirinden renkli etkinliklerle İzmitlilere keyifli bir gün hazırlayan İzmit Belediyesi, şenliklere Karaabdülbaki ve Çayırköy mahallelerinde devam edecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Hasat olmadan önce bu bahçelerin tadını çıkaralım, sosyalleşelim ve doğanın tadını çıkaralım istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı şenliklerimize davet ediyoruz" dedi.









İHA