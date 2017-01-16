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JAN DARK'A YOĞUN İLGİ!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Jan Dark oyununun prömiyeri SDKM’de gerçekleştirildi. Oyun tiyatro severlerden tam not aldı.

JAN DARK'A YOĞUN İLGİ!

16 Ocak 2017 Pazartesi 12:03

JAN DARK’A YENİ BİR YORUM

M.S 1429 Fransa’sında, Jan Dark adında bir kadın, işgal altında olan ülkesini kurtarmak için, inancı ve inandıklarıyla harekete geçiyor. Ve onun ‘’ulusal kahraman’’lığa uzanan yaşam öyküsü ve de trajik ölümü, post-dramatik tiyatro etmenleri ile yeniden yorumlanıp, günümüz dünya ‘’trajedisiyle’’ birleşiyor. Bernard Shaw tarafından yazılan ve çevirisi Muzaffer Aksoy tarafından yapılan oyunun yönetmenliğini de Muzaffer Aksoy gerçekleştiriyor.

EZEN VE EZİLENLERİN HİKAYESİ

Dün ve bugün, ezen ve ezilenler ile savaşın orta yerinde ayağa kalkan bir kadının hikayesi anlatılıyor. İster günümüz Ortadoğu halkından olsun, ister geçmişte yola çıkan Jan Dark ile yollar birleşiyor. Tıpkı inancı ve inandıklarıyla, yaşadıkları ve de haykırdıklarıyla… Yarın, umut demek çünkü!

15 TEMMUZ’A VURGU YAPILDI

SDKM’deprömiyeri gerçekleştirilen Jan Dark oyunu ilk gösterimde seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kapalı gişe oynayan oyun büyük beğeni topladı. Oyun sonrasında yönetmen ve oyunculara çiçek takdim edildi.

Ayşe KAHRAMAN

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