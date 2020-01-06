KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KADEM Kocaeli'den Kitap Okuma Etkinliği

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM )'in rutin etkinliklerinden olan ''Okuyorum'' etkinliği kapsamında , Editörlüğünü Şule Albayrak'ın yaptığı ''Kadın Olmak '' kitabının kritiği yapılacak.

KADEM Kocaeli'den Kitap Okuma Etkinliği

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:40

KADEM'den yapılan açıklamada "Etkinlikte 'Yeryüzünde Sorumlu Halife Olarak Kadın' isimli kitabın ilk makalesi İl Müftü Yardımcısı Hatice Sümer tarafından değerlendirilecektir.  7 Ocak Salı günü saat 18:00'de KADEM Kocaeli Temsilcilik Binası'nda yapılacak olan etkinliğe KADEM Kocaeli Üyeleri ve tüm Kocaeli Kadınları davetlidir." denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tirebolu Kültür Sanat Günlerine yoğun ilgi Tirebolu Kültür Sanat Günlerine yoğun ilgi
Sahnesiz Çocuk Oyuncular Festivali Başladı Sahnesiz Çocuk Oyuncular Festivali Başladı
Has Oda'nın halısı asırlık tezgahlarda dokunacak Has Oda'nın halısı asırlık tezgahlarda dokunacak
Örnek kütüphaneyi 110 bin kişi ziyaret etti Örnek kütüphaneyi 110 bin kişi ziyaret etti
Gebze’den Malazgirt’e Kardeşlik Köprüsü Gebze’den Malazgirt’e Kardeşlik Köprüsü
Gebze Gençlik Merkezi'ne birincilik ödülü Gebze Gençlik Merkezi'ne birincilik ödülü
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Tirebolu Kültür Sanat Günlerine yoğun ilgi
Giresun Tirebolu Belediyesi ve Tirebolu Kaymakamlığı tarafından desteklenerek Tirebolu’nun Kültür, Sanat...

Haberi Oku