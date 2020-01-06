KADEM Kocaeli'den Kitap Okuma Etkinliği

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM )'in rutin etkinliklerinden olan ''Okuyorum'' etkinliği kapsamında , Editörlüğünü Şule Albayrak'ın yaptığı ''Kadın Olmak '' kitabının kritiği yapılacak.

KADEM'den yapılan açıklamada "Etkinlikte 'Yeryüzünde Sorumlu Halife Olarak Kadın' isimli kitabın ilk makalesi İl Müftü Yardımcısı Hatice Sümer tarafından değerlendirilecektir. 7 Ocak Salı günü saat 18:00'de KADEM Kocaeli Temsilcilik Binası'nda yapılacak olan etkinliğe KADEM Kocaeli Üyeleri ve tüm Kocaeli Kadınları davetlidir." denildi.