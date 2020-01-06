KADEM'den yapılan açıklamada "Etkinlikte 'Yeryüzünde Sorumlu Halife Olarak Kadın' isimli kitabın ilk makalesi İl Müftü Yardımcısı Hatice Sümer tarafından değerlendirilecektir. 7 Ocak Salı günü saat 18:00'de KADEM Kocaeli Temsilcilik Binası'nda yapılacak olan etkinliğe KADEM Kocaeli Üyeleri ve tüm Kocaeli Kadınları davetlidir." denildi.
KADEM Kocaeli'den Kitap Okuma Etkinliği
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM )'in rutin etkinliklerinden olan ''Okuyorum'' etkinliği kapsamında , Editörlüğünü Şule Albayrak'ın yaptığı ''Kadın Olmak '' kitabının kritiği yapılacak.
KADEM'den yapılan açıklamada "Etkinlikte 'Yeryüzünde Sorumlu Halife Olarak Kadın' isimli kitabın ilk makalesi İl Müftü Yardımcısı Hatice Sümer tarafından değerlendirilecektir. 7 Ocak Salı günü saat 18:00'de KADEM Kocaeli Temsilcilik Binası'nda yapılacak olan etkinliğe KADEM Kocaeli Üyeleri ve tüm Kocaeli Kadınları davetlidir." denildi.