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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kaderine terk ettiğimiz Rodos

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Kaderine terk ettiğimiz Rodos

17 Ocak 2021 Pazar 14:00

 Bu kez yolumuz uzaklara değil. Kıtalar ve okyanuslar aşmayacağız. Ancak gözden ve gönülden çok ıraklarda yanı başımızda Ege’de ve Oniki Ada’da unuttuğumuz ve kaderine terk ettiğimiz binlerce Türk’ün yaşadığı Rodos ve İstanköy adalarına gideceğiz.
İslam medeniyeti ile Peygamber efendimizden hemen sonra, 672 yılında, Emeviler’in İslam medeniyetini Kıbrıs’tan sonra buraya getirmesiyle tanışmıştır. Buralar için atfedilen “Oniki Ada” tabiri Türkler ve Osmanlılar zamanında, idaresinde uygulamış oldukları özel bir sistem olan “12 üyeli mahalli meclis” sisteminden ortaya çıkarak, oradanda batı dillerine geçerek yerleşen ve ardından da Türkçe’ ye çevrilerek “Oniki Ada” olarak kullanılmıştır.
Hıristiyanlıkta ki 12 sembol rakamından türeyen ve Havarilerden Mülhem bir düzenin 12 olmasına kadar giderek çokluk ifadesini içeren 12 adalar, isminin çağrıştırdığı gibi 12 adet ada yoktur. Sadece büyük olanları saydığımızda 14 ada, büyüklü küçüklü hepsini saydığımızda 20’den fazla ada ve adacık vardır. Uzun lafın kısası burada ki 12 sayısı adaların sayısı değil,”12 üyeli meclisle yönetilen adalar, 12’li adalar” anlamında kullanılmaktadır.
Burası, batıdan yükselen güneş adası Rodos. Dünyanın 7 Harikası’ndan bir olan Kolossos heykelinin olduğu yer. Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet’in fethetmek için büyük çaba sarf ettiği ancak Mesih paşanın başarısızlığı ile fethedilemeyen Rodos. Ancak kapıları 1522 yılında Muhteşem Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman tarafından açılan Rodos.
Ve açıp göz gezdirdiğimizde tarihin muhteşem sayfalarını Türklere ait 3 adet ait vakıf, içinde 900 cilt el yazması kaynak kitabın bulunduğu bir kütüphane, 3 adet hamam, 12 adet abidevi Osmanlı çeşme, bir kadiri tekkesi ve çoğu sultanların namaz kıldığı 28 adet cami ve daha birçok türbe, sahil, tarih ve maneviyat kokan sokaklar, Osmanlı vakıf çarşıları, yamaçlar, müzeler ve mezarları ile gönül bahçemizde acı, keder ve sitemin adı olan RODOS.


https://www.facebook.com/BelgeselYayin/videos/379620225467074





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