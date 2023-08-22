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Kadınlar el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

Başiskele'de kadınlar yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini düzenlenen festivalde sergiledi.

Kadınlar el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

22 Ağustos 2023 Salı 11:03

   
  Başiskele Belediyesi, kadınların aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla desteklerine devam ediyor. Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) ürünleri, bu yaz da Başiskele Sahili’nde görücüye çıktı. Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede birbirinden yetenekli girişimci kadınların çeşit çeşit, rengarenk el emeği göz nuru ürünlerle katılım gösterdiği festivalde 77 stand açıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği BAŞKEM Geleneksel El Emeği Festivali, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Dolu dolu etkinliklerle geçen festivalde vatandaşlar, hem alışveriş yapma hem de eğlenme imkanı buldu. Başiskele Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin açılış programına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'de katıldı. 3.sü düzenlenen festivalde bu yıl yenilikler de gerçekleşti. Pastacılık Okulu da ayrıca festivalde stant açtı. Pastacılık Kursiyerleri sertifikalarını Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün elinden aldı. Başiskeleli kadınların aile bütçelerine büyük katkı sağlayan BAŞKEM’de özellikle ev hanımlarının ürettiği aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip, hatlar, minyatür, çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, işlemeler, el yapımı çantalar ve hediyeler satılıyor. Aynı zamanda festival boyunca halk oyunları, yöresel sanatçılardan müzik şölenleri, türkü ve Türk sanat müziği konserleri de stant ziyaretçilerinin beğenilerine sunuldu. 


İHA
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