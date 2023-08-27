banner936
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadınların hat sanatına ilgisi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde “Kadın El Emeği Pazarı”nda kurulan hat sanatı standı ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Kadınların hat sanatına ilgisi

27 Ağustos 2023 Pazar 13:44

Kadın El Emeği Pazarı'nda hat sanatı standı açan Hasret Gündüz, uzun zamandır bu sanatla uğraşıyor. Eski zamanlarda erkeklerin rağbet gösterdiği bu sanat artık kadınların ilgilendiği bir sanata dönüşüyor.

 

"Hüsn-i hat sanatı sanatlar arasında en zorlarından biri"

Hüsn-i hat sanatıyla uğraşan Hasret Gündüz, “Hat sanatımızı tanıtmak için geldik. Hüsn-i hat sanatı ölçülü, güzel yazı yazma biçimidir. Belli kurallarımız, belli ölçülerimiz vardır. Bu kurallar dışına çıkmadan yazı yazma sanatıdır. Hüsn-i hat sanatı, sanatlar arasında en zorlarından biridir. Bu işe gönül verenler ortalama

5, 8, 18 arasında eserler çıkartabilirler fakat biz bu aralar rika yazıyı öne çıkardık. Rika yazının yazımı daha kolaydır. Osmanlı’nın kullandığı bir yazı biçimidir. Rika yazıyla öğrencilerimize 1-1.5 sene içerisinde bir şeyler yazdırmaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllara bakıldığında erkeklerin bu sanatta çok önde olduğunu görüyoruz. Son dönemde kadınların merakı da çok arttı, daha çok öğrenci bulabiliyoruz” ifadesini kullandı.

 

"En ilgi çekici kısmı, bir camiye gittiğimizde duvardaki yazıları okuyabilmek"

Kursiyer Sacide Sezer, “Yaklaşık 6-8 aydır hat sanatıyla ilgileniyorum. Açıkçası sanatın en ilgi çekici kısmı, bir camiye gittiğimizde duvardaki yazıları okuyabilmek. Yazmaktan ziyade okumak farklı alanlarda avantaj sağladı. Şu anda yazmaya gayret gösteriyoruz. Tam olarak yazıyorum diyemem ama bir şekilde yazıyoruz. Şu anda gündemde olan tarz daha eski, daha manevi yönde olduğu için ilgilerini çekiyor. İlk başta kendim beğenmiyordum. Hocama bu olmadı diyorduk, hocadan önce biz beğenmiyorduk. Bir harfi sayfalarca yazıyorduk, tabii akabinde elimiz alıştı” diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karadağ Herceg Novi Bandosu, İzmir Marşı ile festivale katılanları mest etti Karadağ Herceg Novi Bandosu, İzmir Marşı ile festivale...
Kaftan-ı Eda defilesi izleyenleri tam not aldı Kaftan-ı Eda defilesi izleyenleri tam not aldı
Pişmaniye sıra gecesi ilgi gördü Pişmaniye sıra gecesi ilgi gördü
Ali Kınık Zafer Bayramı'nda Kocaeli'ye geliyor Ali Kınık Zafer Bayramı'nda Kocaeli'ye geliyor
Pişmaniye festivali başlıyor Pişmaniye festivali başlıyor
Vakıflar Şehri Kastamonu'dan Canlı Haber Vakıflar Şehri Kastamonu'dan Canlı Haber
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Karadağ Herceg Novi Bandosu, İzmir Marşı...
Bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali çerçevesinde, Karadağ...

Haberi Oku