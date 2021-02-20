Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 5 yıl önceki anılarını sizlerle paylaşıyoruz..

TGF Başkan'lar konseyi toplantısı için geldiğimiz Nevşehir Kapadokya bölgesinde belgesel çekimlerimiz sürüyor.

Başkan'lar konseyine ev sahipliği yapan Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sn. Bayram Ekici bizlere bölgeyi tanıttı.

Ürgüp Göreme Uçhisar Kaymaklı derinkuyuda belgesel çekerek Selçuklu ve Osmanlı eserleri hakkında bilgi aldık.

Gazeteci olan Nevşehir belediye başkanı ile söyleşi yaptı.

Aslen Nevşehirli olan Damat İbrahim paşa ve Hacıbektaş Veli Hz. hakkında araştırma yapıp bilgi ve belge topladık

Nevşehir Osmanlı'da Lale devri dönemi için önemli bölge.

Yılda sekizyüzbini yerli üç milyon turistin geldiği Kapadokya bölgesi yirmi ayrı uygarlığa ev sahipliği yapmış.