Karaosmanoğlu ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze İlim Kültür Çevre Kulübü (İLKÇEV) Dernek Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu ve yönetimini ziyaret etti. Dernek üyelerinin de hazır bulunduğu birliktelikte, başta İzcilik olmak üzere ortaya koyulan gençlik projeleri hakkında fikir paylaşımı gerçekleştirildi.

KALKINMAK EĞİTİM İLE OLUR

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba’nın da hazır bulunduğu ziyarette, eğitimin bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan vazgeçilemez ve ertelenemez bir süreç olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Bu süreç ne kadar sağlıklı ve doyurucu olarak yaşanırsa; ülkenin ve bireylerin kalkınması, gelişmesi o kadar hızlı ve iyi olur. Eğitim hayatlarının her aşamasında öğrencilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince bu sürece katkı sunmaya çalıştık ve çalışıyoruz” dedi.

BEYİN GÜCÜNÜ OLUŞTURMALIYIZ

Henüz eğitim hayatlarının başında olan öğrencilerimizi düşünme ve zekâ sporu olan satrançla tanıştırıyoruz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Geleceğin bilişim uzmanlarının kentimizden çıkmasını arzu ediyoruz. Türkiye’nin Silikon Vadisi olacak olan Kocaeli Bilişim Vadisi’nin yetişmiş beyin gücünü ve idareci kadrosunu oluşturmalıyız. SEKAPARK alanında hizmete açtığımız Bilim Merkezimiz ile çocuklarımızın bilgiyi görerek, dokunarak, işiterek öğrenmesini ve hayatları boyunca bu bilgileri uygulayıp geliştirmelerini istiyoruz. Kâğıt Müzemiz ile yavrularımızın her şeyin temel kalkış noktası olan Kâğıt sektörü ile tanışmasını ve ülkemizin nereden nereye geldiğini görmesini sağlıyoruz.”

ÖZGÜVENİ YÜKSEK BİREYLER YETİŞTİRMELİYİZ

Geleceğimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi, iyi yetişmiş birer fert olarak, modern, bilime dayalı, bilgiyi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik yararlılığa çeviren olmasını istiyoruz diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek arzusundayız. Teknolojinin nasıl şekillendiğini, nasıl geliştirilebileceğini artık bizim çocuklarımız da bizzat keşfediyor. Türkiye’nin bilim üssü olma yolunda olan Kocaeli’mizde; yaşanarak öğrenilen bilginin teknolojik üretim noktasında ufkumuzu genişleteceğine inanıyorum. Çünkü her şey bilmekle başlar” diye konuştu