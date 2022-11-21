KARDELEN ÇOCUK’UN DÖRDÜNCÜ SAYISI ÇIKTI

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk, hikâye, masal, deneme ve şiirlerle birlikte bilgilendirici ve eğlenceli sayfalarla dolu bir sayıyı daha çocuklarla buluşturuyor.
Elif Tokkal üçüncü sayının giriş yazısında dergi içeriği hakkında bilgilendirme yaparak, “Sonbahar mevsiminin son demlerini masallarla, hikayelerle, tabiatla iç içe yaşayacağımız dördüncü sayımızda bol bol eğleneceksiniz.” diyor.
Yayın Kurulu’nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel’in yer aldığı derginin dördüncü sayının kapak çizeri Merve Tunç, metin çizerleri Özlem Güneş, Gökhan Özdemir, Fatma Demiroğlu, Sümeyye Kale.
Kardelen Çocuk dördüncü sayıda yer alan metinler ise şöyle:
01 Selamlaşma -giriş yazısı- • Elif Tokkal
04 Sessiz Adamın Son Mektubu • Abdullah Harmancı
06 Masal Dede’den Bir Anadolu Masalı: Mutlu Adam • Yücel Feyzioğlu
08 Kediler de Uçar -şiir- • Ayşegül Sözen Dağ
09 Benim Kelimelerim: Bostan • Elif Tokkal
10 Uyku Koyunu Mışıl, Görev Başında • Emel Balı
12 Kırık Midye Kabuğu • Ayşe Nur Biçer
14 İsim-Şehir
16 Pupa ve Huzursuz Dev • Büşra Tümkaya
18 Haydi Bil Bakalım: Ayşe’nin Kelebekleri • Çizen: Merve Tunç
20 Çiçekleri Merak Ediyoruz: Kardelen • Birben Özdemir
22 Babamın Hatıraları • Elif Tokkal
24 Civciv Babası –şiir- • Ayşe Altıntaş
25 Pofuduk Bulutlar • Melek Tosun
26 Yapay Zekai Ateşler İçinde • Ahmet Melih Karauğuz
28 Üşüyen Ağaçlar • Sefa Barış Yıldız
30 Komşumuz Mars’tan • Ekrem Sakar
32 Kuşların Dilinden • Esma Nur Durgut
34 Kaç Olduğumu Bulabilir misiniz? • Neslihan Biçer
36 Hermit’in Yeni Yuvası • Seher Öztürk
38 Kudüs’te Kırlangıç Yarışı • Gülsüm Çelik
40 Panoramik Kareler: Baykuş • Hülya Ertem
42 İyi ki • Gülcan Baydemir
44 Sevgi Kuşağı Uçurtmalar –şiir- • Bestami Yazgan
45 Mikropsavar • Özlem Güneş
46 Sincap Sisi ve Toprağın Merhameti • Musa Yaşaroğlu - İrem Beyaz
48 Her Şey “Tıkır”ında • Zeynep Rümeysa Topal
50 Basit Kamyon Çizimi • Özlem Güneş
52 Resfebe
53 Bilin Bakalım Adı Ne • Cihat Barış
54 Bir Bavul’dan Kitap Önerileri • Murat Moroğlu
56 Evde Puding Nasıl Yapılır?
İki Aylık Çocuk Dergisi
TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ
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