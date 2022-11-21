KARDELEN ÇOCUK’UN DÖRDÜNCÜ SAYISI ÇIKTI

“Bir Bahar Müjdecisi” Kardelen Çocuk dergisinin dördüncü sayısı çıktı. Heyecanla takip edilen derginin dördüncü durağında masallar, hikâyeler, şiirler, bilgilendirici ve eğlenceli sayfalar sonbahar ve tabiatla bir arada.





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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk, hikâye, masal, deneme ve şiirlerle birlikte bilgilendirici ve eğlenceli sayfalarla dolu bir sayıyı daha çocuklarla buluşturuyor.





Elif Tokkal üçüncü sayının giriş yazısında dergi içeriği hakkında bilgilendirme yaparak, “Sonbahar mevsiminin son demlerini masallarla, hikayelerle, tabiatla iç içe yaşayacağımız dördüncü sayımızda bol bol eğleneceksiniz.” diyor.





Yayın Kurulu’nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel’in yer aldığı derginin dördüncü sayının kapak çizeri Merve Tunç, metin çizerleri Özlem Güneş, Gökhan Özdemir, Fatma Demiroğlu, Sümeyye Kale.





Kardelen Çocuk dördüncü sayıda yer alan metinler ise şöyle:





01 Selamlaşma -giriş yazısı- • Elif Tokkal

04 Sessiz Adamın Son Mektubu • Abdullah Harmancı

06 Masal Dede’den Bir Anadolu Masalı: Mutlu Adam • Yücel Feyzioğlu

08 Kediler de Uçar -şiir- • Ayşegül Sözen Dağ

09 Benim Kelimelerim: Bostan • Elif Tokkal

10 Uyku Koyunu Mışıl, Görev Başında • Emel Balı

12 Kırık Midye Kabuğu • Ayşe Nur Biçer

14 İsim-Şehir

16 Pupa ve Huzursuz Dev • Büşra Tümkaya

18 Haydi Bil Bakalım: Ayşe’nin Kelebekleri • Çizen: Merve Tunç

20 Çiçekleri Merak Ediyoruz: Kardelen • Birben Özdemir

22 Babamın Hatıraları • Elif Tokkal

24 Civciv Babası –şiir- • Ayşe Altıntaş

25 Pofuduk Bulutlar • Melek Tosun

26 Yapay Zekai Ateşler İçinde • Ahmet Melih Karauğuz

28 Üşüyen Ağaçlar • Sefa Barış Yıldız

30 Komşumuz Mars’tan • Ekrem Sakar

32 Kuşların Dilinden • Esma Nur Durgut

34 Kaç Olduğumu Bulabilir misiniz? • Neslihan Biçer

36 Hermit’in Yeni Yuvası • Seher Öztürk

38 Kudüs’te Kırlangıç Yarışı • Gülsüm Çelik

40 Panoramik Kareler: Baykuş • Hülya Ertem

42 İyi ki • Gülcan Baydemir

44 Sevgi Kuşağı Uçurtmalar –şiir- • Bestami Yazgan

45 Mikropsavar • Özlem Güneş

46 Sincap Sisi ve Toprağın Merhameti • Musa Yaşaroğlu - İrem Beyaz

48 Her Şey “Tıkır”ında • Zeynep Rümeysa Topal

50 Basit Kamyon Çizimi • Özlem Güneş

52 Resfebe

53 Bilin Bakalım Adı Ne • Cihat Barış

54 Bir Bavul’dan Kitap Önerileri • Murat Moroğlu

56 Evde Puding Nasıl Yapılır?

















İki Aylık Çocuk Dergisi

TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ

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