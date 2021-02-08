Kardeş Şehirler Ve FM Dergisin de Yayınlanan Kıbrıs Yazım

Lefkoşa Değirmenlik ile Gebze Nasıl Kardeş Şehir Oldu.?

Lefkoşa Değirmenlik ile Gebze Nasıl Kardeş Şehir Oldu.?

Lefkoşa Değirmenlik ile Gebze Nasıl Kardeş Şehir Oldu.?

Türkiye`de birçok il ve ilçenin yurtiçi ve yurtdışında kardeş şehirleri var . Deyim yerindeyse devlet kurumları ve insanlarımız büyük zaman ve para harcayarak kardeş şehir olurlar ancak daha sonra bu kardeşlik hiç takip edilmez ve emekler boşa gider .

Kardeş şehirlerde amaç maddi çıkar beklentisinden çok manevi işbirliği ve kardeşlik köprüsüdür bu kardeşlik köprüsünden devlet millet ve kültürümüz açısından çok büyük yararlar vardır

Gebze`nin merhum belediye başkanlarından Ahmet Penbegüllü döneminde Gebze ile Kırgızistan`ın Tanrı dağları eteğindeki Issıkgöl tarihi Karakol şehri ile kuzey Kıbrıs’ın Lefkoşa Değirmenlik ilçesi arasında kardeşlik köprüsü kurulmasın da çok büyük emeğim var.

Halen Kırgızistan`ın Karakol şehri ile Gebze arasında kardeşlik köprüsü devam ediyor. Gebze Belediye başkan yardımcılığı döneminde Zinnur Büyükgözün katıldığı kardeşlik gezisine bizde katılıp belgesel çekmiştik halen belgeselimiz yayınlanıyor Zinnur Bey`inde belgesel de açıklamaları var .

KKTC`nin Lefkoşa değirmenlik ilçesi Gebze arasın da hiç bir bağlantı yok Adnan Köşkerin Başkanlığı döneminde. Kıbrıs değirmenlik beldesinden getirdiğim kardeşlik evraklarıını kendisine verdim ancak hiç bir şey yapılmadı.

Başta Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin KKTC`ye büyük önem verdiği bu dönemde Gebze ile Değirmenlik ilçesi aracında kardeşlik köprüsü yeniden kurulmalı. Bu konuda. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz`e önemli görev düşüyor .

Gazeteci ve belgeselci olarak biz kardeşlik köprüsü ile ilgili haber,makale yazmaya ve belgesel çekmeye devam edeceğiz .Bu konuda Ankara’da yayınlanan ve Türkiye’ye dağıtılan değerli arkadaşım Yusuf Erbaş tarafından yayınlanan FM dergisinde geniş bir makale yayınladım . Derginin Ocak ayı sayısında yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum birlikte okuyalım