Kardeş Şehirler Ve FM Dergisin de Yayınlanan Kıbrıs Yazım

Lefkoşa Değirmenlik ile Gebze Nasıl Kardeş Şehir Oldu.?
Türkiye`de birçok il ve ilçenin yurtiçi ve yurtdışında kardeş şehirleri var . Deyim yerindeyse devlet kurumları ve insanlarımız büyük zaman ve para harcayarak kardeş şehir olurlar ancak daha sonra bu kardeşlik hiç takip edilmez ve emekler boşa gider .
Kardeş şehirlerde amaç maddi çıkar beklentisinden çok manevi işbirliği ve kardeşlik köprüsüdür bu kardeşlik köprüsünden devlet millet ve kültürümüz açısından çok büyük yararlar vardır
Gebze`nin merhum belediye başkanlarından Ahmet Penbegüllü döneminde Gebze ile Kırgızistan`ın Tanrı dağları eteğindeki Issıkgöl tarihi Karakol şehri ile kuzey Kıbrıs’ın Lefkoşa Değirmenlik ilçesi arasında kardeşlik köprüsü kurulmasın da çok büyük emeğim var.
Halen Kırgızistan`ın Karakol şehri ile Gebze arasında kardeşlik köprüsü devam ediyor. Gebze Belediye başkan yardımcılığı döneminde Zinnur Büyükgözün katıldığı kardeşlik gezisine bizde katılıp belgesel çekmiştik halen belgeselimiz yayınlanıyor Zinnur Bey`inde belgesel de açıklamaları var .
KKTC`nin Lefkoşa değirmenlik ilçesi Gebze arasın da hiç bir bağlantı yok Adnan Köşkerin Başkanlığı döneminde. Kıbrıs değirmenlik beldesinden getirdiğim kardeşlik evraklarıını kendisine verdim ancak hiç bir şey yapılmadı.
Başta Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin KKTC`ye büyük önem verdiği bu dönemde Gebze ile Değirmenlik ilçesi aracında kardeşlik köprüsü yeniden kurulmalı. Bu konuda. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz`e önemli görev düşüyor .
Gazeteci ve belgeselci olarak biz kardeşlik köprüsü ile ilgili haber,makale yazmaya ve belgesel çekmeye devam edeceğiz .Bu konuda Ankara’da yayınlanan ve Türkiye’ye dağıtılan değerli arkadaşım Yusuf Erbaş tarafından yayınlanan FM dergisinde geniş bir makale yayınladım . Derginin Ocak ayı sayısında yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum birlikte okuyalım
..,,,,,
KKTC`de Gazetecilik Anılarım ve Gebze ile Değirmenliğin Kardeş Şehir Olması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihin de 15 Kasım 2020 günü çok önemli KKTC tarihinde yep yeni bir sayfa açıldı .
Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile 46 yıldır kapalı bölge olan Maraş gidip basın toplantısı düzenlemeleri her bakım dan çok önemli ve anlamlı .
Bizler gibi KKTC`nin geçmişini bilen yaşları 60`a gelmişler Kıbrıs zaferi heyecanlı ile büyüyenler asırlardan beri Kıbrıs üzerinde oynanan oyunları ve Kıbrıs’ın Türk islam tarihi açısından önemini çok iyi bilir keşke bu günkü gençliğimiz Kıbrıs gerçeğini çok iyi bilebilseler tarih bilincine sahip olsalar
Kıbrıs ile ilgili gençlik anılarımı daha önceki yazılarım da paylaştım
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın ziyaret ettiği KKTC nin kapalı Maraş bölgesine ilk kez 1995 yılınnda gitmiştim Türk metal Sendikası Gebze şube başkanı Mahmut Taşdemir in sendikanın Girnedeki Mustafa Özbek otelin de üye işçiler için düzenlediği eğitim seminerine gazeteci olarak davet edilerek katılıp ilk kez Kıbrıs’a gitmiştim .
KKTC ile ilgili o tarihte çok geniş araştırma yapmış otelde kalan emekli subayların gezi turuna katılarak askeri bölgede kalan Girnedeki Makaryosun evini gezip kapalı marşa geçerek askeri tesislerde öğle yemeği yemiş hayalet şehir Maraş`ta gördüklerim beni derinden etkilemişti
KKTC`ye giderken dönemin Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü`yü ziyaret edip Gebze ile Lefkoşa değirmenlik beldesinin kardeş şehir olmasını önerip Ahmet Penbegüllğnün imzaladığı yazıyı KKTC`nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş`a verip Gebze ile değirmenliğin kardeş şehir olunmasına vesile olmuştum.
Daha sonra birçok kez KKTC`ye gidip konuşmacı olarak panellere katıldım.Belgesel çekimleri yaptım. Merhum Erbakan ve Denktaş ile KKTC üzerine söyleşi yaptım Güney Kıbrıs’a geçip Kıbrıs’ın manevi Fatih’i peygamberimizin Halis’inin türbesinin bulunduğu Larnaka da belgesel çekimi yapan az sayıdaki Türk gazeteciler arasında yer aldım
Kıbrıs ile çok yakından İlgilenen ve KKTC konusunda bir çok araştırma yazısı yazan ve belgesel çeken bir gazeteci ve Belgesrlci olarak Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile kapalı Maraş a gidip basın toplantısı düzenlemeleri KKTC tarihi açısından çok önemli bu önemli olayı Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de yer alan belgesrlcinin not defteri köşemde ayrıntımı olarak yarinki makalemde paylaştım
.....
Evet KKTC tarihin de bizim kuşak yaşları Kemal’e gelmişler ve halen her bakımdan gençler bir çok olaya canlı şahitlik yaptık. 15 Kasım 2020 önemli bir gün olarak tarihe geçti bu tarihi güne bizde gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahitlik yaparak makale yazdık. bakalım önümüzdeki günlerde neler görüp neler yaşayacağız
Özellikle bizim yaştakiler KKTC ile ilgili anılarını yazmalı hatıralarını sosyal medyada paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmalı
İnsan anıları ile yaşar ve mutlu olur
Hatıralar tarihin canlı şahitleridir