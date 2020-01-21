KÜLTÜR VE SANAT:
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Karne Şenliği GKM’de devam ediyor

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği Karne şenlikleri hız kesmeden devam ediyor. Gebzeli çocukların sömestr tatilini dolu dolu geçirmesini isteyen Zinnur Büyükgöz, sömestr tatilindeki miniklerin zamanlarını tiyatro ve sinemayla geçirmesini sağladı.

Karne Şenliği GKM'de devam ediyor

21 Ocak 2020 Salı 09:32

 “Neşeli Hayvanlar Müzikali “isimli tiyatroyu minikler büyük bir dikkatle izledi. Gebze Kültür Merkezi’nde sahnelenen çocuk tiyatrosu çocuklar için eğlendirici olduğu kadar eğitici bilgiler verdi. Katlımın ücretsiz olduğu ve tüm çocukların davet edildiği Karne Şenliğinde 21 Ocak Salı saat 13:00 ve 15:00’de “Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak” çocuk gösterisi, 22 Ocak Çarşamba saat 13:00 ve 15:00 ’de “Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası”, 23 Ocak Perşembe saat 13:00 ve 15:00’de “Dört Kafadar Müzikali” çocuk tiyatrosu, 24 Ocak Cuma saat 13:00 ve 15:00’de “Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak”, 26 Ocak Pazar saat 13:00 ve 15:00’de “Mutlu Kedicikler Ülkesi Müzikali”adlı çocuk tiyatrosu yer alacak.
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