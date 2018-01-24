Karne şenliğinde, sihirbazlık gösterisi

Gebze Belediyesi tarafından çocukların sömestr tatillerini dolu dolu geçirmeleri için düzenlenen Karne Şenliği, birbirinden güzel programlarla sürüyor. Karne Şenliği kapsamında Türkiye’nin en yetenekli sihirbazlarından Sihirbaz Mesut, Gebzeli çocuklar için muhteşem bir gösteri yaptı. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda çocuklar doyası eğlendi. Salonu hınca hınç dolduran Gebzeli çocuklar, kendileri için özel hazırlanan programda jonglör, sihirbaz ve tek tekerlekli bisiklet show gösterileriyle eğlenceli ve heyecanlı vakitler geçirdi.

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