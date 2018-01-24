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KÜLTÜR VE SANAT:
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Karne şenliğinde, sihirbazlık gösterisi

Gebzeli çocuklar kendileri için düzenlenen Karne Şenliği’nde Sihirbaz Mesut’un muhteşem gösterisiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Karne şenliğinde, sihirbazlık gösterisi

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:55

Gebze Belediyesi tarafından çocukların sömestr tatillerini dolu dolu geçirmeleri için düzenlenen Karne Şenliği, birbirinden güzel programlarla sürüyor. Karne Şenliği kapsamında Türkiye’nin en yetenekli sihirbazlarından Sihirbaz Mesut, Gebzeli çocuklar için muhteşem bir gösteri yaptı. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda çocuklar doyası eğlendi. Salonu hınca hınç dolduran Gebzeli çocuklar, kendileri için özel hazırlanan programda jonglör, sihirbaz ve tek tekerlekli bisiklet show gösterileriyle eğlenceli ve heyecanlı vakitler geçirdi.

ÖZEL İKRAMLAR

Çocukların eğlenceli dakikalar geçirdiği Karne Şenliği programlarında özel ikramlarda da bulunuluyor. Gösterileri büyük bir ilgi ile izleyen Gebzeli çocuklara; pamuk şekeri, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikram ediliyor. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği programı 28 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Katlımın tamamen ücretsiz olduğu Karne Şenliğine tüm Gebzeli çocuklar davetli.

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