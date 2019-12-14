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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kastamonu tanıtım günleri, misafirlerini bekliyor.

Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor

14 Aralık 2019 Cumartesi 10:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kocaeli Kastamonulular Derneği iş birliği ile düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri, misafirlerini bekliyor. Anadolu Kültürü’nün Kocaeli’ye taşındığı İnterteks Fuar Alanı’nda geniş gastronomi ve yöresel ürünlerin yer aldığı Kastamonulu yöresel sanatçıların sahne alacağı tanıtım günleri, sona erecek.

 

KASTAMONU KOCAELİ’YE TAŞINDI

 ‘Anadolu Kocaeli’de’ projesi kapsamında 15 Aralık Pazar günü sona erecek olan Kastamonu tanıtım günleri eğlenceli aktiviteleri ve gerçekleşecek mini konserleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Kastamonu’nun yöresel davul zurna ekibinin karşıladığı misafirler, Uluslararası İnterteks Fuar Alanı’na kurulan fuarını gezerken hem eğleniyor hem de güzel bir gün geçiriyor.





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