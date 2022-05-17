Kerpe Su Altı Kazıları Her Alanda Tanıtılıyor

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü Başkanlığında sürdürülen Antik Kerpe Limanı'nın gün yüzüne çıkarılması için yapılan, bilimsel su altı kazı ve araştırma çalışmaları ilgililerine aktarıldı. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında ilk kez gerçekleştirilmiş su altı kazısı olma özelliğine sahip olan araştırma, Kocaeli bölgesinin tarihi için oldukça önemli.
OTURUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ayrıca Kocaeli Üniversitesi ve KOÜ Su Altı Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Mavi Paylaşım 2022’ konferanslarında 14 Mayıs Cumartesi Günü, Oturum Başkanı Füsun Tülek, ‘Kerpe Sualtı Kazıları’ konu başlığıyla Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük ve ‘Prens Adaları’nda Su Altı Arkeolojisi’ konu başlığıyla Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Bilir katılımlarıyla oturumlar gerçekleştirildi.