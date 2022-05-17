Kerpe Su Altı Kazıları Her Alanda Tanıtılıyor

Kerpe Su Altı Kazıları “Heritage 2022 İstanbul Panelinde” ve “Mavi Paylaşım 2022” sempozyumunda bilim dünyasına tanıtılmaya devam etti.

Alanında uzman 200’e yakın Arkeoloğun, restoratörün, konservatörün, mimarın ve müzecinin bilgi ve birikimini dinleyicilerle paylaştığı Heritage İstanbul, 2022'de düzenlenen konferans ve panellerle tamamlandı. Nezih Başgelen moderatörlüğünde gerçekleşen, ‘Türkiye’nin Su Altı Kültürel Mirasında Yeni Gelişmeler’ adlı Panel Doç. Dr. Hakan Öniz, Savaş Karakaş, Selçuk Koray ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük’ün katılımıyla gerçekleşti.





KARADENİZ KIYILARINDA İLK



Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü Başkanlığında sürdürülen Antik Kerpe Limanı'nın gün yüzüne çıkarılması için yapılan, bilimsel su altı kazı ve araştırma çalışmaları ilgililerine aktarıldı. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında ilk kez gerçekleştirilmiş su altı kazısı olma özelliğine sahip olan araştırma, Kocaeli bölgesinin tarihi için oldukça önemli.









OTURUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Ayrıca Kocaeli Üniversitesi ve KOÜ Su Altı Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Mavi Paylaşım 2022’ konferanslarında 14 Mayıs Cumartesi Günü, Oturum Başkanı Füsun Tülek, ‘Kerpe Sualtı Kazıları’ konu başlığıyla Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük ve ‘Prens Adaları’nda Su Altı Arkeolojisi’ konu başlığıyla Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Bilir katılımlarıyla oturumlar gerçekleştirildi.





