Kocaeli Müze Müdürlüğü Konferanslarına farklı temalarla devam ediyor. Şubat ayının ilk konuğu İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Nilüfer Kiraz oldu. Kocaeli Müzesi Seniha Sami Moralı Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Müze Müdürü Serkan Gedük, müze personeli ile davetliler katıldı. Sunuculuğunu Müze Özel Kalem’den Yasemin Elyıldırım’ın yaptığı programda, günün konuşmacı konuğu Dr. Nilüfer Kiraz, “Kâğıdın Yolculuğu; Üretimi, Bozulma Sebepleri ve Konservasyonu” konulu bir söyleyişi gerçekleştirdi.





SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Dr. Kiraz, konuşmasında; Kâğıttan önce kullanılan yazı taşıyıcılarından kâğıdın keşfine, kağıdın tüm dünyada kullanılan bir malzeme olana dek geçirdiği sürece ve Türklerin kullandıkları kağıtları, Osmanlıların kullandığı farklı kâğıt türleri ve Türklerin ürettikleri kağıtları anlattı. Ham kâğıdın bir belge ya da kitap olana dek geçirdiği farklı terbiye yöntemleri (Boyama, ahar) ve üretim tekniklerini sıraladı. Öte yandan, bir kâğıt eserin bozulmasına yol açan etkenler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirdi. Son olarak, kâğıt eserlerin konservasyonunda kullanılan başlıca laboratuvar malzemeleri, aletler, yapıştırıcılar, kimyasallar ve uygulama yöntemleri tanımlanarak örnek restorasyon uygulamalarından söz etti. Konuşmasının sonunda Müze Müdürü Serkan Gedük tarafından Kiraz’a teşekkür plaketi verildi. Etkinlik, “Kâğıt Eserleri Korumak-Konservasyon Çalışmalarına Bakış” adlı sergi açılışıyla son buldu.