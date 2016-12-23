Kitap Dostum, Türkiye’ye Açılıyor

İzmitli yazılımcılar tarafından kitapseverler için yeni bir ücretsiz mobil uygulama hayata geçirildi.

Artro Klinik Kurucusu Dr. Adem Aydın ve arkadaşları tarafından Kocaeli’nde temelleri atılan Kitap Dostum Mobil Uygulaması, İOS ve Android marketlerde yayınlandı.

ÜCRETSİZ KİTAP TAKASI

Kitap alanında yeni bir girişim olan Kitap Dostum (Android, iOS), hem kitapseverlerin kütüphanelerini dijital ortama taşımasına aracılık ediyor hem de kitapseverlere ücretsiz kitap takası yapma şansı tanıyor. ‘Paylaşmak Güzeldir’ mottosuyla kitap paylaşımını ve kitap okuma konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Kitap Dostum Mobil Uygulaması, Türkiye’nin kitap odaklı sosyal ağı olmak istiyor.

İOS ve ANDROİD MARKETLERDE

Türkiye’nin kitap odaklı sosyal ağı olma hedefiyle yola çıkan ve ücretsiz kitap takas fırsatı sunan mobil uygulama Kitap Dostum, Kocaeli’nden tüm Türkiye’ye açılarak İOS ve Android marketlerde yayınlandı. Dr. Adem Aydın ve arkadaşları tarafından Kocaeli’nde hayata geçirilen mobil uygulama, kitap, yazar ve yayınevi beğenilerini dikkate alarak, benzer zevklere sahip okurları buluşturup sosyalleşme imkanı sağlıyor. Oğuzhan Kahraman