Kitap Günleri Başlıyor!

Geleneksel hale gelen Gebze Center kitap günleri 29 Ocak tarihine kadar Gebzelilerle olacak. Pek çok sürpriz yazarın da yer alacağı ve indirimli kitapların satılacağı Gebze Center Kitap Günleri yine büyük ilgi görmeye devam edeceği benziyor.



Refik Sıla GÜVENÇ