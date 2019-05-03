Kitap Kurtları Sertifikalarını Aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evleri’nde en çok kitap okuyan öğrenciler 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ödüllerini aldı.

11. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan çocuk kitabı yazarı Melih Tuğtağ, minik okurları ile bir araya geldi. “Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları” kitap serisinin yazarı olan Tuğtağ, programın sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilgi Evleri’nde en çok kitap okuyan öğrencilere “Kitap Kurdu” sertifikasını verdi.



MİNİK OKUYUCULAR İLE BULUŞMA

Yazdığı çocuk kitapları ile minik yüreklerin kalbinde taht kuran yazar Melih Tuğtağ, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda minik okuyucuları ile bir araya geldi. Kılavuz Gençlik Sahnesinde “Kitap Kurtları” konulu söyleşi düzenleyen Genç Yazar, çocukları kitap okumaları gerekliliğini belirtti.



ÇOK KİTAP OKUYUN

Çocuklar ile sık sık bir araya geldiğini ifade eden yazar Melih Tuğtağ; “Yazar olmak isteyen varsa size önemli bir tavsiye vereceğim. Çok kitap okuyun. İnsanları güzel analiz edin. Hayal ettiğiniz karaktere kitabınızda yer verin” dedi



KİTAP KURTLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Melih Tuğtağ’ın “Kitap Kurtları” konulu söyleşinin ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli eğitim projeleri arasında yer alan, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerin okul dışı zamanlarında faydalandığı Bilgi Evleri’nde, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirildi. 17 Öğrenciye “Kitap Kurdu” sertifikası verildi.