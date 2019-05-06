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"Kitaplarımı bilgisayarda değil, elle yazıyorum"

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kocaelili okurları ile buluşan Canan Tan; “Tüm Kitaplarını elle yazdığını” belirtti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:10

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Türkiye'nin önemli edebiyatçılarından biri olan ve kitapları sürekli çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alan Edebiyat dünyasının ödüllü yazarı Canan Tan, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Kılavuz Gençlik Sahnesinde hayranları ile buluşan Canan Tan; “Ben kitaplarımı bilgisayarda değil elde yazıyorum” dedi.

İNSAN HİKAYELERİNE ÖNEM VERİYORUM

Yazarlığa 1996 yılında katıldığı bir yarışma ile başladığını ifade eden Canan Tan; “Hayattan alınan bir hikâyeyi yazmak çok zor. Ben insan hikâyelerine önem veriyorum. Yeni yazacağım kitabım “Issız Kadınlar Sokağı” birçok hikâyeyi içerisinde barındıran bir kitap olacak. ”Kitaplarını bilgisayarda yazmadığına vurgu yapan Canan Tan; “Ben kitabı bilgisayarda değil elle yazıyorum. Kendime işkence gibi oluyor ama ben bundan memnunum. Yazdıklarımı kontrol etme imkânı buluyorum. Kontrol ettiğimde eksikleri varsa düzeltiyor ve ardından bilgisayara geçiyorum” dedi.

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