Ko-mek Gebze'ye Renk Kattı

KO-MEK resim sergisi Gebze'ye renk kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Yenimahalle ve Darıca KO-MEK Kurs Merkezi Resim Branşı kursiyerlerinin Karma Resim Sergisi, Gebze Center Sanat Atölyesi'nde açıldı. 60 kursiyerin yıl içinde hazırlamış oldukları eserlerin yer aldığı sergi, Gebze Center Sanat Atölyesine gelen vatandaşları adeta büyüledi. Sergiyi gezen vatandaşların dikkatlice incelediği resimler serbest çalışma olarak sergilendi.

70 ESER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yağlı Boya, Sulu Boya, Akrilik Boya, Toz Pastel ve Kara Kalem tekniklerinden oluşan 70 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi açılışına birçok sanatseverin yanı sıra KO-MEK yetkilileri de katıldı. Kursiyerlerin duygularını farklı şekillerde resme aktartıldığı sergide sergilenen resimlerin profesyonelleri aratmayacak derecede başarılı olması dikkat çekti. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler sergilenen resimleri incelerken yapılış teknikleri hakkında da yetkili usta öğreticilerden bilgi aldılar.

315 FARKLI BRANŞTA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Resim Branşı usta öğreticisi Elif Kuru öncülüğünde hazırlanan resim sergisi 14- 20 Şubat tarihleri arasında 7 gün boyunca açık kalacak. KO-MEK kurulduğu günden bugüne el sanatlarından bilim teknolojilerine, çocuk gelişimi ve eğitiminden giyim üretim teknolojisine, sanat ve tasarımdan yabancı dillere kadar 315 farklı branşta, ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veriyor. Verdiği eğitimlerle modern sanatlar ve geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasına ve geleceğe taşınmasına katkı sağlayan KO-MEK, düzenlediği sergilerle de Kocaelili sanatseverlerin takdirlerini toplamaya ve ilgisini çekmeye devam ediyor.