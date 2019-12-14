KO-MEK kursiyerlerinin doğaçlama yeteneği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) içinde yer alan Drama Branşı özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Branş, kursiyerlere tiyatro tekniklerini kullanarak iletişim becerilerine katkı sunmayı, toplum içinde kendilerini doğru ifade edebilmeyi ve öz güven kazanmalarını sağlıyor. KO-MEK drama kursiyerleri kendileri için gerçekleştirilen etkinlikte, sergiledikleri başarılı performanslarıyla beğeni topladı.

DRAMA KURSİYERLERİ İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK

KO-MEK Drama Branşı bu yılki eğitim döneminde yine gençlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Kentin dört ayrı ilçesinde faaliyet gösteren branştan onlarca genç yararlanıyor. Drama branşı bu nedenle farklı ilçelerde eğitim alan kursiyerlerini bir araya getirerek, drama etkinliği düzenledi.

50 DRAMA KURSİYERİ KATILDI

Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen drama etkinliğine, Körfez, Mevlana ve Gölcük kurs merkezlerinde eğitim gören 50 kursiyer katıldı. Tanışma seremonisinin ardından kursiyerlere usta öğretici tarafından gerçekleştirilecek drama etkinliği konusunda bilgi verildi. Yönlendirmeleri alan kursiyer, KO-MEK drama branşında öğrendikleri tiyatro tekniklerini kullanarak, 3 ana başlıktaki doğaçlamaları gerçekleştirdi.

GÜVENMENİN ÖNEMİ

Drama etkinliğinin ilk performansı birbirine güven oyunu oldu. Kursiyerler gözleri kapalı bir şekilde karşıdan gelen komutları dinleyerek ve güven duygularını ön planda tutarak hareket etti. Gözleri kapalıyken, karşıdan gelen sesin güven vermesi kursiyerlerin hareketlerine yön verdi.

İLK KEZ GÖRÜLEN KİŞİ İLE SELAMLAŞMA

Ardından iletişim konusundaki doğaçlamaya geçildi. Bu alanda, kursiyerler ilk kez tanıştıkları bir kişi ile doğru selamlaşma ve iletişim kurma tekniklerini yaptıkları doğaçlamalarla ortaya koydu.

ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI

Drama etkinliğinde ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan ve indirimlerin cazibesi ile yaşanan alışveriş çılgınlığı doğaçlamalara konu oldu. Kursiyerler, sanal bir AVM’de gördükleri indirimler nedeniyle rol gereği alışveriş yapmaya başladı. Alışverişin sonunda indirim sözcüğü nedeniyle gereksiz ürünlerin satın alındığı görüldü. Bu durumun gerçek hayatta da aynı şekilde gerçekleştiği konusunda görüş birliğinde olan kursiyerler, yaptıkları doğaçlamalarla önemli bir sosyo-ekonomik duruma dikkat çekti.

ÇOCUKLAR SOKAK OYUNLARINI BİLMİYORLAR

Drama etkinliğinin en renkli anı ise hiç kuşkusuz çocuk sokak oyunları oldu. Kursiyerler, günümüz çocukları tarafından neredeyse bilinmeyen birbirinden güzel oyunları oynadı. “Yağ satarım bal satarım, sek sek” ve “saklambaç” oyunlarını oynayan kursiyerler çocukların bu oyunları yeniden öğrenerek, özellikle sosyal medyanın zararlarından korunabileceğine dikkat çekti.